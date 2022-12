Ruy Barbosa festejó su podio en el GNCC: Mis sueños son en grande, quiero correr y ganar el Dakar

En la tienda de motos de su padre, el motociclista chileno Ruy Barbosa celebró el tercer lugar que consiguió en el circuito Grand National Cross Country (GNCC) estadounidense y proyectó su futuro, con altas aspiraciones.

"Era una sueño casi imposible correr el campeonato del mundo, pero llegué. Desde que gané el mundial juvenil en 2018 ví que lo imposible podía ser realidad".

"Ha sido súper difícil estar en Estados Unidos, quizás en un principio sin un gran apoyo financiero, pero con muchas ganas, sacrificio y perseverancia he podido avanzar. En 2021 fui cuarto y ahora terminé tercero, todo eso gracias a la gente que me ha apoyado desde chico. También he tenido el apoyo incondicional de los miles de seguidores que tengo y de mi familia.

"Como piloto profesional uno siempre se emociona mucho con la gente que lo sigue y escribe. El público y los auspiciadores han sido clave en mis proyectos. Gracias a ellos he conseguido triunfos", dijo emocionado el corredor.

"Mis sueños son muy en grande. Todo lo que he soñado lo he cumplido con años de trabajo y sacrificio. Lo experimenté en Estados Unidos. Quiero ganar la categoría adulta del campeonato. También quiero correr el Dakar y ganar, sé que puedo. Correré en moto, en buggy como "Chaleco" (López) o en camión como (Ignacio) Casale. Voy a luchar por eso. Sé que voy a realizar lo que me he propuesto", concluyó.

Barbosa, con su tercer lugar, logró un resultado importante más allá de lo personal, pues se consagró como el mejor latinoamericano en los 57 años de historia del certamen. El nacional recibirá su correspondiente premio en un evento a realizarse entre el 9 y 10 de diciembre en West Virginia.