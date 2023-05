Ruy Barbosa ganó Carrera 2 del US Sprint y es tercero en la clasificación general

Con una carrera y triunfo espectacular en la segunda jornada de la séptima fecha del Campeonato US Sprint de Estados Unidos AMA, el chileno Ruy Barbosa (Phoenix Racing Honda) cerró su actuación del fin de semana demostrando el buen momento deportivo en que se encuentra.

En la clasificación general de la categoría PRO 2, sumando ambos tiempos, el piloto de Honda quedó tercero con una diferencia de 1 segundo con su compañero de equipo, el estadounidense Cody Barnes y a 13" del ganador, el australiano Angus Riordan.

En la Carrera 2 de la penúltima estación del certamen Sprint, Barbosa se impuso por 099 milésimas, es decir por menos de 1 segundo a Riordan, concluyendo tercero Barnes. Sin embargo, en la Carrera 1 del sábado 27, ganó la jornada el australiano, seguido del estadounidense y el chileno.

"Este domingo fue una carrera muy reñida donde gané por milésima. Lo importante es que mejoré mi ritmo lo que me da confianza para lo que resta del año. Me siento contento con la etapa dominical, pero no estoy satisfecho con el resultado general. Quería ganar la fecha", comentó Barbosa.

Los cronos de la categoría PRO 2 para motos de 250cc fueron: 1° Angus Riordan con 1:27'48"489, 2° Cody Barnes con 1:28'00"065 y 3° Ruy Barbosa con 1:28'01"504. Con estos resultados el ranking quedó con Barnes a la cabeza y un total de 363 puntos. Segundo está Riordan con 360; y tercero, Barbosa con 338.

La octava y última estación del US Sprint de Estados Unidos se disputará el 17 y 18 de junio en Bristol, Virginia. En tanto que el próximo fin de semana del 3 y 4 de junio, Barbosa competirá en la octava fecha del Campeonato Grand National de Cross Country (GNCC) en Mason Dixson, Mount Morris, Pensilvania, donde se encuentra en el segundo lugar del ranking de la serie XC1 a 1 punto del líder.