Ruy Barbosa luchará por quedar en el top 5 en el Grand National Cross Country de Estados Unidos

El chileno Ruy Barbosa (Imoto-Garcés Fruit-Prize-Biosano-Mindep) se acerca al grupo de los top 5 integrado por los mejores pilotos estadounidenses que compiten en la categoría XC2 250cc Pro del Campeonato Grand National Cross Country (GNCC) de Estados Unidos.

Este domingo 14 se volverá a enfrentar ante los duros rivales locales y otros internacionales en la tercera fecha del GNCC que se disputará en el circuito denominado The General (Georgia) a partir de las 14:00 horas locales (16:00 de Chile). Barbosa (22 años) ocupa la sexta posición en el ranking de la serie y luchará por estar entre los cinco mejores pese a que la tarea será difícil.

"En la primera fecha terminé noveno y en la segunda sexto, pero aún estoy lejos de los que me anteceden. Me cambié del Campeonato Mundial de Enduro al GNCC de Estados Unidos porque necesitaba experimentar otra modalidad del moto enduro y ésta en particular es bastante compleja y exigente, muy diferente a lo que se corre en Europa, pero lentamente me estoy adaptando", indicó Barbosa poco antes del reconocimiento del circuito de 20 kilómetros.

El piloto nacional y los más de 1.000 participantes en diferentes categorías se enfrentarán en Georgia a una combinación de senderos rápidos, fluidos, estrechos y sinuosos de una sola pista. El suelo se compone de arcilla roja que se endurece cuando está seco y se pone resbaladizo y con hoyos cuando está mojado.

El deportista de Honda suma un total de 27 unidades en el ranking de la serie XC2 250cc Pro, quedando detrás de Michael Witkowski (1°) con 51, Craig Delong (2°) con 50, Jonathan Girrois (3°) con 45, Cody Barnes y Lian Draper (4°) ambos con 32. Ruy iguala el sexto puesto con Evans Smith y Jesse Ansley.

Barbosa corre en una moto Honda CRF 250 RX 2021 e integra el Team Phoenix Racing Honda en la categoría XC2 para motos de 250cc, gracias a los apoyos de Imoto, Garcés Fruit, Prize, Mindep, Biosano y Honda Ruy Barbosa.