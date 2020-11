Ruy Barbosa quedó segundo este sábado en Junior 1 del Mundial de Moto Enduro

Una difícil jornada vivió el piloto Ruy Barbosa (Husqvarna) en la etapa sabatina de la tercera fecha del Campeonato del Mundo de Moto Enduro. Pese a la intensa lluvia y a correr lesionado, el chileno tuvo el valor de llevar la moto al segundo lugar en la categoría Junior 1 (hasta 250cc) y al cuarto en Junior 2 (+250cc).

Para el chileno no fueron las condiciones ideales de la prueba que presentó un piso barroso y con mucha agua, que no es su fuerte. Pese a ello y a que compitió vendado del hombro derecho, lesión que se produjo hace tres semanas y que recrudeció el fin de semana pasado tras una caída en el Campeonato Italiano, se las ingenió para llegar a pocos segundos de su contrincante finlandés Roni Kytonen.

"Hoy fue un día bastante duro. Llovió durante toda la carrera lo que hizo difícil el andar. La competencia se efectuó bajo condiciones extremas por el estado del piso de las especiales. También anduve muy lento. No encontré el ritmo adecuado durante todo el día, aunque no cometí muchos errores. Simplemente no se dieron las cosas como quería. Hasta el final del día empujé", manifestó algo defraudado el piloto de 21 años.

Barbosa, quien está luchando con el finlandés Roni Kytonen (Honda) por el título mundial en la división Junior 1, sólo pudo escoltar a su rival, llegando a 23 segundos 76 centésimas, que no lo dejó contento.

"Uno de mis objetivos es ser campeón mundial en la Junior 1, pero esta vez ha sido complejo porque el hombro derecho me duele mucho y tengo el codo inflamado porque me caía en un enlace. Me desbarranqué y me costó mucho sacar la moto hasta la huella. Mañana (domingo) será un nuevo día y vamos a ir con todo hasta el final", recalcó el deportista del equipo Jolly Enduro Zanardo.

El crono de Kytonen en Junior 1 fue de 59 minutos 48 segundos 36 centésimas. Lo escoltó Ruy Barbosa a 23 segundos 76 centésimas. En Junior 2, lidera el neozelandés Hamish MacDonald (Sherco) con 58'23"27. El nacional está cuarto a 1'48"85.

Este domingo la carrera constará de tres giros al circuito de 60 kilómetros con las pruebas de Enduro (5,70 kms), Cross (5 kms) y Extrema (2 kms).