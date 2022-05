Tania González correrá dos fechas del Mundial de moto enduro en Europa

Con tres participaciones internacionales de primer nivel en los años 2020 y 2021, la piloto maulina Tania González (Fantic-Jet Racing) llegó a Europa para competir en las dos primeras fechas del Campeonato del Mundo de Moto Enduro GP en la categoría Femenina. El primer compromiso será este fin de semana en Lalín (España) y el segundo del 13 al 15 del presente en Peso da Règua (Portugal).

No le fue fácil decidirse a la campeona nacional de motocross y moto enduro, partir al viejo mundo, pues también tenía en mente tomar parte por segunda vez en el Campeonato Grand National Cross Country (GNCC) de Estados Unidos. Sin embargo, pesó más el Mundial de EnduroGP Femenino FIM.

La deportista de Licantén será una de las 14 pilotos inscritos para intervenir en la competencia que constará de duros obstáculos en las especialidades de Extrema Test, Súper Test, Cross Test, Rally y Enduro Test, para lo cual se ha preparado intensamente en la región del Maule con Diego Herrera y en Santiago bajo las órdenes de Javier Gárate, dos destacados pilotos nacionales.

"Abro mi temporada con el Mundial, lo que es difícil porque costará tomar el ritmo competitivo, ya que no he tenido frecuencia en Chile. Para el Mundial estuve entrenando con Javier Gárate, quien tiene mucha experiencia mundialista. Me exigió bastante. También con Diego Herrera, un joven con mucho talento. Tengo varias horas de moto, con mucho entrenamiento físico, además de sesiones de kinesiología y buena alimentación. Afortunadamente, tengo un buen equipo de trabajo encabezado por Rodrigo Ríos", indicó Tania desde Santiago de Compostela a pocos minutos de salir hacia Lalín, provincia de Pontevedra.

González (25) se enfrentará a figuras como la española María Badia (Gas Gas) y la británica Jane Daniels (Fantic), ambas favoritas del Campeonato Mundial de EnduroGP Femenino FIM. La otra piloto sudamericana será la argentina Carla Scaglioni, siendo las dos únicas de esta parte de América. Las demás son todas europeas.

"En 2020 fui la primera chilena en correr en el Mundial de Enduro en una única fecha doble en Portugal, terminando 14°. Este año espero mejorar esa posición", comenta la curicana que para el proyecto fue apoyada por el Gobierno Regional del Maule. "Presenté un proyecto deportivo por medio del Club Deportivo América de Curicó gracias a la asesoría y gestión de la gobernadora Cristina Bravo. También me ayudaron la Municipalidad de Licantén, la Corporación de Deportes de Curicó, Jesús Pons, Rodrigo Ríos, mi familia y amigos que aportaron", acotó la técnica en mecánica automotriz y sistemas electrónicos.

González no será la única chilena presente en la cita inicial del Campeonato del Moto Enduro, porque además en la categoría Hombres se presentarán el juvenil Jeremías Schiele (Husqvarna) y Luciano Collantes (Husqvarna).