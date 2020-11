Tania González logró terminar la primera etapa del Mundial de Moto Enduro en Portugal

Una dura jornada vivió la chilena Tania González (Fantic) en la primera etapa de la Copa del Mundo de Moto Enduro FIM que se está disputando en Marco de Canaveses con estrictas medidas de seguridad por el Covid-19, hasta con toque de queda incluido a las 13:00 horas locales.

La piloto maulina cruzó la meta en la decimocuarta posición, cerrando el grupo de 14 competidoras luego de algunos problemas técnicos que vivió en los dos giros al circuito de 60 kilómetros en las pruebas de Extrema (1,50 kilómetro), Cross (4,60 kms) y Enduro (5,30 kms).

"Me sentí bien arriba de la moto, con un buen ritmo. Traté de asegurarme en la Extrema porque me daba seguridad, llegando a estar entre las 10 primeras. Sin embargo, tuve un pequeño contratiempo en la segunda vuelta que me retrasó porque fui penalizada. Para mañana (domingo) las expectativas son otras. Creo que puedo estar entre las top ten, pese a que las condiciones climáticas están cambiando", comentó González.

La ganadora de la etapa fue la británica Jane Daniel (Husqvarna) con 44 minutos 1 segundo 59 centésimas. La chilena registró 1 hora 6 minutos 41 segundos 97 centésimas, tiempo que incluye los 16 minutos de penalización a la curicana, lo que le impidió estar entre las 10 mejores.

La última etapa se desarrolla este domingo 15 en el mismo circuito de 60 kilómetros donde las 14 pilotos deberán girar dos veces para pasar cada vez por las especiales de Extrema (1.500 metros), Cross (4.600 metros) y Enduro (5.300 metros).

La oriunda de Licantén, quien vive en Curicó, participa en el Mundial de Moto Enduro gracias a los apoyos de la Municipalidad de Licantén, Municipalidad de Curicó, Federación de Motociclismo de Chile y FIM Latinoamérica.