Tania González volvió a abandonar en otra amarga jornada en Portugal

Un segundo abandono tuvo este domingo la piloto chileno Tania González (Jet Racing-Fantic) durante la Carrera 2 de la segunda fecha del Campeonato del Mundo FIM de Moto EnduroGP que se disputó en la localidad de Peso da Régua, Portugal.

Cuando competía en la Especial 1 de este domingo y estaba entreverada en el grupo de las diez mejores, sufrió un desperfecto mecánico en el kilómetro 40 de los 70 que tenía que recorrer. En el momento que exigió la moto para subir un montículo, no pudo al no entrar los cambios adecuados. Lo intentó un par de veces, pero finalmente desistió al darse cuenta de que el problema era mayor y que no podría continuar en competencia.

"Lamentablemente, tuve que abandonar en la primera especial por un problema que pudo ser embrague o caja de cambios... Ya había avanzado más de la mitad del circuito, había pasado lo más complicado y en una subida empinada no pude continuar porque la moto no fue capaz por el problema mecánico", comentó la deportista oriunda de Licantén, región del Maule.

En la Carrera 1 de este sábado, también González había abandonado luego de una fuerte caída durante la segunda vuelta al circuito de un total de tres, donde ya la máquina había quedado con algunos problemas técnicos.

"No es lo ideal abandonar dos veces, pero así son las carreras de motos. Pese a todo, estoy contenta de estar en el ranking, de haber hecho una buena fecha en España... Así es el deporte motor, porque los fierros fallan. Ahora regreso a Chile con la frente en alto y contenta de cómo enfrenté ambas carreras ante las mejores pilotos del mundo. Termino este viaje por el Mundial de Moto EnduroGP con una fecha buena y otra mala", acotó la piloto de 25 años, campeona latinoamericana y de Chile de la especialidad.

La Carrera 2 de la segunda fecha del Mundial fue ganada nuevamente por la británica Janes Daniels (Fantic) con 46 minutos 13 segundos 14 centésimas. Con este cuarto triunfo, la ganadora lidera el ranking con 80 puntos. Tania González quedó 11ª con 13 unidades gracias a los puntos conseguidos en España.

La corredora volverá al país este miércoles 18 para continuar su preparación técnica y física de cara al Campeonato de Chile de Enduro, donde competirá en la categoría hombres para seguir fogueándose, ya que desea volver a las dos últimas fecha del Mundial a Europa.