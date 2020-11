Tomás de Gavardo se la juega en última fecha de la Copa del Mundo FIM de Bajas

Bajo un clima inhóspito, con lluvia, barro y temperaturas entre los 10 y 16 grados se disputará este viernes y sábado la segunda y última fecha de la Copa del Mundo FIM de Bajas Cross Country, donde el chileno Tomás de Gavardo (Coliseo-Gold Data-ZX Autos) va por el segundo título planetario en la categoría Junior.

Serán dos jornadas muy duras para el piloto nacional de 21 años, quien tiene la opción matemática de alcanzar al líder del certamen, el polaco Maciej Giemza con 25 puntos en el ranking. En tanto el estudiante de periodismo suma 20 unidades. La diferencia entre ambos pilotos -que se conocen muy bien- es que el europeo domina las rutas barrosas y con agua, en cambio el nacional no está habituado a ese tipo de huellas. Su especialidad es el desierto, pero por el Covid-19 se cancelaron las pruebas en Emiratos Árabes, Jordania y Dubai.

"Me voy a enfrentar a un piso que no es el ideal, pero no hay nada que hacer. Tengo que puro acostumbrarme. Por eso he permanecido acá en Europa entrenando con lluvia y barro para llegar en las mejores condiciones. En Chile prácticamente no se corre en esas situaciones adversas. La mayoría de las carreras son en piso seco y desierto", explicó De Gavardo.

En total, la 34ª Edición de la Baja Portalegre 500 y Copa del Mundo de Bajas contarán con cuatro sectores selectivos para motos con una distancia total de 550 kilómetros, de los cuales unos 420 serán de especiales.

Debido a la naturaleza del Covid-19 en Europa, la acción en la Copa del Mundo FIM de Bajas de este año fue atípica a la de una temporada normal, organizándose solo dos eventos en Portugal: Baja do Pinhal en septiembre y Baja Portalegre 500 de este fin de semana.

Ante el término del certamen este viernes y sábado, 13 pilotos están inscritos en la categoría de motos FIM en Portugal. Sebastien Buhler (Hero) llega a Portalegre liderando la Copa del Mundo FIM Bajas, por delante de los dos jóvenes corredores polacos del Team Orlen: Adam Tomicek y Maciej Giemza (Husqvarna). Este último también disputa la Copa Junior con el chileno De Gavardo (KTM).