Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo": Nado por Chile y las personas que se la juegan por mí

La nadadora chilena Bárbara Hernández, conocida como la "Sirena de Hielo", habló este sábado sobre su momento personal y los futuros desafíos que se plantea alrededor del mundo, además de sus motivaciones en este deporte.

Acerca del récord que se propone a romper en las gélidas aguas de la Antártica, la deportista nacional comentó en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa que: "Si hay una persona en el mundo que tiene que darse la oportunidad de competir en este contexto es una chilena, y a mí me encanta nadar en estas condiciones. La preparación debe ser rápida porque esto es a principios de 2022 y diciembre pasa volando".

"Yo soy psicóloga de profesión pero amo nadar, y me encanta acercar a la gente a través de este deporte. El rol del deportista debe ser muy social y tenemos que construir una identidad colectiva con esto. Es impresionante como la gente se pone la camiseta y te acompaña. Yo cuando nado es por Chile y la gente que se la juega por mí", añadió.

También Hernández habló del poco apoyo que ha tenido desde que se desempeña en la disciplina. "Yo he aprendido a pedir ayuda, y cuando compito me acuerdo de toda la gente que ha estado detrás de mí. Estos nados son colectivos y por eso es tan importante".

"Siempre es difícil para uno porque mi entrenador no tiene un sueldo y yo tampoco recibo algo por nadar. Agradezco el apoyo del Ministerio del Deporte porque yo no me desempeño en una disciplina olímpica, pero es complejo el tema y espero para el próximo año pueda tener un aporte más importante", agregó.