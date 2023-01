Ales Loprais no seguirá en el Dakar 2023 tras muerte de aficionado que atropelló

El piloto checo Ales Loprais no seguirá compitiendo en la edición 2023 del Rally Dakar 2023 tras la muerte de un aficionado italiano al que atropelló durante la novena etapa de la prueba que se efectúa en Arabia Saudita.

De acuerdo a lo informado por la organización, el europeo se mostró "devastado por el desafortunado incidente" y se puso a disposición de las autoridades locales para la investigación del accidente.

Asimismo, anunciaron que "los organizadores del Rally se unen a él para ofrecer sus condolencias a la familia y amigos del espectador, Livio Sassinotti".

Loprais era el líder de la clasificación general del Dakar al momento del incidente que terminó con la vida del aficionado.

Devastated by the unfortunate incident, the Czech driver immediately supported local authorities with their inquiry. As a result he could not continue the race. The rally organizers join him in offering their condolences to the family & friends of the spectator, Livio Sassinotti.

Ales Loprais is not able to continue #Dakar2023 following yesterday's fatal accident involving an Italian spectator. Loprais, who was leader of the general truck classification at the time, was only informed of the tragic news on his arrival at the bivouac last night. pic.twitter.com/oIu2TuC9ee