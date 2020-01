Chileno Giovanni Enrico abandonó el Dakar 2020 en la sexta etapa

El piloto chileno Giovanni Enrico se vio forzado a abandonar el Rally Dakar 2020 en la sexta etapa debido a un problema en su quad que no pudo solucionar.

El nacional realizaba una respetable presentación en Arabia Saudita e incluso este viernes presionó durante algunos tramos de la jornada al líder Simon Vitse, de quien se separó por 31 segundos.

Pero su quad sufrió una rotura después del kilómetro 210 y se mantuvo detenido durante casi dos horas, fue incapaz de repararlo y tuvo que dejar la carrera en la que marchaba segundo en la general.

Enrico ganó la tercera etapa y en la cuarta se mantuvo muy cerca de Ignacio Casale, a quien secundaba en la tabla general, ilusionándose con acabar esta edición en un puesto del podio.

Stage 3 winner Giovanni Enrico calls for an evacuation as he suffers mechanical issues and can't repair his quad



He was 2nd in the overall standings, chasing his compatriot Ignacio Casale



