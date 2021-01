Francisco "Chaleco" López ganó la novena etapa y quedó líder en los vehículos ligeros del Dakar

El piloto chileno Francisco "Chaleco" López se quedó con el primer puesto de la general de vehículos ligeros con su victoria en la novena etapa del Rally Dakar.

López, en un recorrido que partió y terminó en Neom, con 109 kilómetros de enlace y 465 de especial, bajó del primer puesto al estadounidense Austin Jones, que ahora es segundo a 12'25'' del chileno, tras perder 33 minutos en la novena especial.

En definitiva, "Chaleco" marcó 5h31'41'' en la etapa de este martes, seguido por el qatarí Khalifa Al Attiyah (05h43'15'') y el polaco Marek Goczal (a 21'46'').



En la general, el nacional está liderando todo con 42h05'20'' y detrás de él están Austin Jones (42h17'45'') y el polaco Aron Domzala (42h43'23'').

Para este miércoles está fijada la etapa 10 entre Neom y AlUla.

