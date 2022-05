Francisco Urroz, figura de Selknam: José Luis Sierra es un referente en mi pegada

Francisco Urroz, figura de Selknam y goleador de la Superliga americana de rugby, reveló que parte de la pegada que lo ha llevado a anotar en numerosas ocasiones de penal o conversión la basó en uno de sus referentes en el fútbol chileno, José Luis Sierra.

En diálogo con Las Ultimas Noticias, el también seleccionado chileno reveló que: Siempre miré mucho a José Luis Sierra, me gustaba como le pegaba a la pelota. Cuando chico me regaló unos zapatos. Me gusta poner la pelota de punta y pegarle en el vértice de más abajo, en su extremo inferior, darle con el empeine para que así salga recta hacia las H, donde pase por el medio de los dos palos y cuenten los puntos".

Urroz arrastra una buena racha con Selknam en la SLAR, donde esta semana se impusieron a Jaguares XV de Argentina y quedaron segundos en la tabla, clasificados a las semifinales. Además, es el goleador de su equipo con 79 puntos, marcando 17 de penal (51 puntos en tres por cada tiro) y 14 conversiones (28 por dos de cada una).