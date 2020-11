Leyenda del rugby francés fue hallado muerto en un parque

El ex jugador francés de rugby Christophe Dominici, de 48 años, figura emblemática de finales de los '90 y principios de este siglo, apareció muerto en un parque de las afueras de París, según confirmó este martes su antiguo club, Stade Français.

El cuerpo del ex jugador fue hallado en un parque de la ciudad de Saint-Cloud, al oeste de la capital.

Dominici, alero del Toulon, su ciudad natal, entre 1993 y 1997, firmó sus mejores años como jugador en Stade Français, el club de París, en el que militó entre 1997 y 2008 y con el que levantó cinco campeonatos nacionales.

Fue seleccionado en 67 ocasiones, dotado de gran fuerza y talento, su pequeña estatura para el rugby le convirtió en uno de los jugadores más queridos por el público.

Figura muy mediática, su rostro aparecía habitualmente en la televisión francesa, aunque en los últimos meses había desaparecido después de que fracasara un proyecto suyo para encabezar la llegada de inversores emiratíes al club de Bezieres.

La grande famille du rugby français est en deuil après le décès tragique de notre ailier Christophe Dominici, nous pensons tout particulièrement à sa famille et à ses proches. pic.twitter.com/SpBByJfk4e

🖤 C’est avec une immense tristesse et un profond déchirement que le Stade Français Paris a appris la disparition de Christophe Dominici.



Génie du rugby et compagnon hors pair, il laisse un grand vide dans notre grande famille. Nos pensées vont à sa compagne et à ses filles. 🙏