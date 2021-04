Pese a caer ante Jaguares, Selknam ya piensa en las semifinales de la Superliga Americana de Rugby

La franquicia trasandina mantiene el invicto y no deja de ganar, sumando esta vez otro triunfo ante el cuadro nacional, en un duelo que fue ampliamente dominado por los argentinos. Pese a ello, Selknam está preparándose de cara a las semifinales del torneo, que tendrán lugar en el mismo escenario del Estadio Charrúa en Uruguay.

El partido comenzó con ventaja para los chilenos que se adelantaron gracias al penal lanzado por Baronio al minuto 4, pero no tardó mucho en esfumarse, cuando Agustín Segura marcó el primer try del partido a favor de los punteros de la SLAR, convertido por Tomás Albornoz.

A partir de aquí, los jaguares se afianzaron en el encuentro, marcando consecutivamente numerosos tries, apoyados por Sebastián Cancelliere en el minuto 13 y Francisco Minervino en los 17', antes que Felipe Ezcurra, jugador clave de Jaguares, recibiera una tarjeta amarilla que poco importó para que los trasandinos continuaran dominando, obteniendo otros dos tries, todos convertidos por Tomás Albornoz, con los que cerraron una primera mitad que terminó con doble amarilla para Selknam, enviando al cooler a Patricio Baronio y Domingo Saavedra, y un 35 - 3 parcial en el marcador.

Jaguares no desaprovechó la oportunidad y siguió adelante con su ofensiva, obteniendo otros tres ensayos con conversión de Albornoz, además del try de Sebastián Cancelliere, sin éxito a palos, y el último try de los argentinos, obra de Tomás Cubilla, convertido por Martin Elías.

Selknam, sin embargo, de la misma forma que abrió el marcador, también lo cerraría, consiguiendo un agónico try de Ignacio Silva en el minuto 79, sellando el 68 - 8 definitivo y la victoria trasandina. Cabe señalar que ambos equipos, junto a Peñarol y Olimpia, ya se encuentran en semifinales, teniendo que definir las llaves para la siguiente fase.

En la próxima fecha, Jaguares XV se medirá ante Olimpia Lions, mientras que Selknam tendrá que verse las caras con Peñarol, en un duelo clave para la meta fueguina de asegurar el tercer puesto en la fase regular.