Rugbista recibió ocho fechas de castigo por poco decorosa acción contra un rival

Joel Tomkins, jugador del equipo de rugby francés Catalans Dragons, fue castigado con ocho partidos de suspensión luego que la unidad disciplinaria de la Rugby Football League considerara como una grave infracción la acción que realizó en el partido ante Leeds Rhinos.

El rugbista, según consideraron los especialistas del tribunal, cometió una falta acreedora de un castigo Grado F, el más duro de la liga, por intentar introducir su dedo en el trasero del jugador oponente Richie Myler.

En la sanción fueron usados como medios de prueba todos los registros televisivos que dieron cuenta de la acción, debido a que Myler no presentó acusaciones.

Tomkis se defendió en un medio británico señalando que se siente "mortificado" por el castigo y que su conciencia está "completamente limpia. No hay ninguna manera en que alguna vez haya intentado hacer de lo que me acusaron".

Catalans Dragons will be without both Michael McIlorum and Joel Tomkins for Friday’s Betfred Super League Play-off Semi-final against St Helens. (1/3) pic.twitter.com/LJUDBbuPFk