Boris Becker: "Me gusta más el formato antiguo de la Copa Davis"

El ex tenista alemán Boris Becker, doble ganador de la Copa Davis en 1988 y 1989, aseguró este sábado que le "gusta más el formato antiguo" de la gran competición de tenis por naciones y recordó "el gran ambiente que se vivía en las eliminatorias que venía a jugar con Alemania contra España".

"Para mí, ésa es la Copa Davis. Yo no le encontraría sentido, por ejemplo, que este año se jugase la final de Madrid entre Francia y Alemania. Serían muy distintas a las finales recientes que tuvimos la ocasión de vivir en Sevilla", afirmó Becker en unas declaraciones a EFE realizadas en la capital andaluza.

El antiguo número uno del mundo y vencedor de seis títulos del Grand Slam es "uno de los veinticinco miembros fundadores" de Laureus, fundación relacionada con el mundo del deporte que durante este fin de semana realiza una entrega de premios en Sevilla.

Becker también destacó el "gran momento" que vive el deporte de la raqueta gracias al "enorme nivel de Roger (Federer), Rafa (Nadal) y Nole (Djokovic), tres inmensos campeones" contra los que le "habría encantado jugar"

"Nunca se sabe qué pasaría en un partido con los mejores de distintas épocas. Yo también fui número uno en su momento, pero tenía un juego de subir a la red continuamente, por eso no se me daba bien la tierra batida. Ellos tres quizás sean tenistas más completos en todas las superficies", aseveró el ex tenista germano.