CEO de Kosmos: Piqué no fue a China a salvar la Copa Davis

"Lo más importante son los equipos, no tanto los jugadores", declaró Javier Alonso en Shanghai.

Javier Alonso, director general de Kosmos, la empresa que está detrás de los cambios que tendrá la Copa Davis, aseguró que el futbolista Gerard Piqué no viajó a China para salvar el torneo, porque "es una competición que seguirá existiendo, con o sin las estrellas mundiales del tenis".

Alonso, quien se encuentran e Shanghai con el defensa de Barcelona, conversó con EFE sobre el tema y manifestó que ese viaje a la capital económica de China fue por temas económicos y no para convencer a los jugadores sobre el nuevo formato que tendrá la Copa.

"No venimos a salvar nada porque no hay nada que salvar. La Copa Davis es una competición que tiene 118 años y que seguirá cumpliendo años. Es una competición por equipos y lo más importante son los equipos, no tanto los jugadores", apuntó el director del grupo empresarial que fundó y preside el jugador del FC Barcelona.

Es una visita de negocios "programada desde hace tiempo" y que no ha tenido nada que ver con las críticas recibidas esta semana, aseguró Alonso.

"Coincide que Gerard tiene vacaciones, no está en la selección, está libre y coincide que está el Masters y ayer estuvimos allí, hablamos con Novak (Djokovic), pero como hemos hablado un millón de veces", explicó el directivo.