Christian Garín y serie ante Austria: Sin Thiem cambia mucho, vamos a dejarlo todo

El tenista nacional Christian Garín (95° de la ATP) conversó con el enviado especial de Al Aire Libre en Cooperativa en Salzburgo de la serie que Chile afrontará ante Austria en busca del Grupo Mundial de la Copa Davis, asegurando que dejarán todo en una confrontación que cambia mucho con la ausencia de Dominic Thiem (8°).

"La verdad cambia mucho, porque están las condiciones en las que Thiem juega mejor, al no estar él cambia mucho. De todas formas es un equipo súper competitivo con grandes doblistas", apuntó el chileno.

Asimismo, avisó que "Vamos a dejarlo todo, tenemos un grupo joven y ojalá ganemos ahora, pero se vienen buenos años. Tenemos largas carreras por delante".

Respecto a las condiciones en la que se jugarán los encuentros, contó que "la cancha es bastante lenta, en lo personal me siento muy cómodo. Quedan aún cuatro días -de entrenamiento- que serán fundamentales".

"Nos estamos preparando y preocupándonos de nosotros. Yo me siento bien preparado para jugar contra cualquiera y supongo que Nico también. Somos competitivos", añadió.

Garín también resaltó que "se siente el apoyo de la gente en Chile. Supongo que vendrán chilenos a apoyar. La gente siempre apoya a los deportistas".

"Ojalá que sigan apoyando, el deporte es una carrera larga. Hay críticas que se aceptan y otras que no suman mucho, somos profesionales y lo dejamos todo", agregó.

Finalmente, Garín se refirió a su comienzo de temporada, advirtiendo que "la verdad que no me sentí cómodo en canchas tan rápidas y con jugadores duros. Era una superficie nueva para mí, fue una buena experiencia. Ahora viene un buen calendario jugando en arcilla. El inicio de año fue duro, pero aún no me preocupa mucho".