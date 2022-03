Croacia, España, Francia y EE.UU. serán los cabezas de serie en el sorteo de las Finales de Copa Davis

La Federación Internacional de Tenis (ITF) anunció este jueves los cabezas de serie y los bolilleros para el sorteo para las finales de Copa Davis 2022, que se efectuará en Londres el jueves 31 de marzo.

Croacia, subcampeón en 2021, España, Francia y Estados Unidos, según la actual clasificación mundial por países, liderarán los grupos. Rusia no podrá defender el título por las sanciones que pesan sobre su país por la invasión de Ucrania.

La semana pasada Bolonia (Italia), Glasgow (Gran Bretaña), Hamburgo (Alemania) y Málaga (España) fueron anunciadas como sedes de la fase de grupos de la final, que se disputará entre el 14 y 18 de septiembre.

Los dos primeros equipos de cada grupo pasarán a la fase eliminatoria de la Copa Davis, que se celebrará en una sede aún no anunciada del 23 al 27 de noviembre.

Revisa los bolilleros para el sorteo de la "Copa Mundial del tenis":

🚨 Seeds announced for the Davis Cup Finals draw 🚨



• Groups made up of one nation from each pot

• One host nation per group

• Draw takes place 31 March (14:00 GMT)#DavisCup #byRakuten pic.twitter.com/UZLUEvM902