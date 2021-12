Croacia jugará la final de la Copa Davis tras derribar a la Serbia de Novak Djokovic

Croacia se clasificó este viernes para la final de la Copa Davis, al imponerse con un marcador final de 2-1 a la Serbia de Novak Djokovic por las semis, serie disputada en el Madrid Arena.

Borna Gojo, jugador 279° de la ATP, derrotó por parciales de 4-6, 6-3 y 6-2 a Dusan Lajovic (33°) para darle el primer punto a los croatas en la llave.

Posteriormente, Djokovic (1°) doblegó a Marin Cilic (30°) por 6-4 y 6-2 y condujo el choque al dobles, en el que el triunfo de la mejor pareja del mundo, la que forman Mate Pavic y Nikola Mektic, sobre Djokovic y Filip Krajinovic por 7-5 y 6-1 les dio el cupo a la gran final.

El rival de los balcánicos por el título se definirá este sábado, en la eliminatoria entre Rusia y Alemania.

Será la cuarta final para Croacia en el certamen. En las anteriores obtuvo dos victorias, en 2005 contra Eslovaquia y en 2018 sobre Francia, y una derrota, en 2016 ante Argentina.

