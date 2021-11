Daniil Medvedev sentenció el triunfo de Rusia sobre Ecuador en las Finales de Copa Davis

Daniil Medvedev, número 2° de la ATP, sentenció por la vía rápida el triunfo de Rusia ante Ecuador en las Finales de la Copa Davis, con un marcador rotundo ante Emilio Gómez (149°), desbaratado de principio a fin por el europeo.

El moscovita reafirmó las aspiraciones del equipo de Shamil Tarpischev, el máximo favorito para lograr el trofeo, tras resolver el duelo en 58 minutos por parciales de 6-0 y 6-2.

Medvedev no dio opción alguna a su rival, hijo del que fuera campeón de Roland Garros Andrés Gómez, que tuvo contra las cuerdas a Pablo Carreño el viernes. Nada que ver con el duelo ante el español el cara a cara con Medvedev.

El primer set fue visto y no visto. El ruso fue contundente. Con el saque y el resto. Emilio Gómez no supo como contener el vendaval. Levantó el pie del acelerador el ganador del US Open, Marsella, Mallorca y Toronto y el ecuatoriano respiró, consiguió los primeros juegos y maquilló la derrota.

La victoria de Medvedev unida a la anterior de Andrey Rublev frente Roberto Quiroz aseguran el primer triunfo en la presente edición de la Copa Davis de Rusia y también la eliminación de Ecuador, que ya cuenta con dos derrotas después de la encajada el viernes a manos de España.

El marcador definitivo del duelo de Madrid se determinará tras el dobles que van a disputar, inicialmente, Andrey Rublev y Aslan Karatsev ante Gonzalo Escobar y Diego Hidalgo.