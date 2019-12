Robin Soderling será el capitán de Suecia en la Copa Davis ante Chile

El dos veces finalista de Roland Garros Robin Soderling será el capitán de Suecia en el duelo por Copa Davis que el elenco escandinavo afrontará ante Chile en marzo próximo, clasificatorio para el Grupo Mundial del evento.

De acuerdo a la prensa sueca, el ex número cuatro del mundo se hará cargo del equipo luego de haber sido parte de la organización de los torneos ATP de Bastad y Estocolmo.

Además, Sordeling ya ha sido técnico de Elias Ymer, uno de los singlistas del elenco sueco.

Soderling llegó a estar cuarto en la clasificación mundial de la ATP y su mayor logro fue haber llegado a la final en la arcilla francesa en dos ocasiones, perdiendo ante Roger Federer y Rafael Nadal, en 2009 y 2010.

