Sergio Elías: No hubo desinteligencia, Ríos está dolido por la decisión que tomamos

El presidente de la Federación Chilena de Tenis, Sergio Elías, conversó con nuestro programa Todo por el Deporte sobre el conflicto con Marcelo Ríos, quien lo trató de "mentiroso" tras ser excluido del equipo nacional que viajará a enfrentar a Suecia en Copa Davis.

El timonel del organismo dijo que "no sé cuál pudo haber sido la desinteligencia. Yo lo único que hice fue comunicarle que en esta ocasión no íbamos a contar con él porque obviamente habían cambiado las condiciones económicas del equipo. En algún momento le dije que Garin había pedido más plata, pero nunca ha sido para él personalmente".

"Yo le envié un Whatsapp a Cristian preguntándole cómo lo íbamos a hacer con la distribución de los premios, porque en esta ocasión el cien por ciento de lo que obtiene el equipo viene a la Federación y de ahí uno tiene que decidir cómo lo distribuye. La distribución de los premios lo hacen entre ellos mismos, la Federación no participa asignado un monto a un jugador en especial ni a otro", agregó.

El mandamás del ente aclaró que "esa conversación fue con el representante de Garin. Yo creo que Marcelo interpretó cuando le dije que Cristian había pedido más dinero y que me entendiera con su representante... Yo me refería al equipo, no en especial a Garin y Cristian obviamente me deriva con su representante".

"Esto ha sido toda la vida igual, siempre hay una persona que lleva la negociación con la Federación, la Federación no negocia con cada jugador independientemente. Así que yo creo que no es un tema de desinteligencia, sino que puede estar dolido Marcelo porque tomamos la decisión... Marcelo no es una persona barata de llevar, él viaja en clase business", añadió.

"Me han preguntado por qué va Jorge Aguilar y no Marcelo. Primero, el que ha estado con Garin en el último tiempo ha sido Jorge y por otro lado él viaja en economy, tiene un costo mucho menor para nosotros y nosotros estamos enfocados en no gastar más de lo que tenemos", apuntó.