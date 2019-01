Cristián Bustos a 25 años de su accidente en Argentina: Cortó mi carrera en un nivel inmejorable

El ex triatleta conversó con Todo por el Deporte y aseguró de igual forma que le "torció la mano al destino".

Cristián Bustos, uno de los mejores triatletas en la historia de Chile, recordó su accidente que ocurrió hace 25 años exactos, en el que fue arrollado por un automóvil en plena competencia en Argentina, y aseguró que más allá de que pudo regresar a la alta exigencia, jamás volvió a ser el mismo.

"Claramente me cortó toda mi carrera deportiva que era ascendente, estaba en un momento inmejorable a nivel mundial, y por su puesto que fue un corte de raíz. Depués, volví a la alta competencia, pero nunca a ser el mismo Cristián Bustos. El accidente me dejó muy dañado", aseguró el ex atleta nacional en conversación con Todo por el Deporte.

Además, Bustos relató el doloroso asegurando que "me acuerdo de cada segundo, porque lamentablemente nunca perdí el conocimiento. Me acuerdo de la carrera y del auto que estaba siguiendo la carrera muy de cerca, luego giro la cabeza hacia adelante y siento el impacto por atrás".

"También recuerdo la llegada a la clínica y que me operó un ginecólogo. O sea, nada que ver. Además, como la carrera era sobre cemento me ingresó una infección, la que tuve por cuatro meses. Luego debido a mi insistencia pude volver a las pistas después de un año", cerró el recuerdo del ex triatleta.

De igual manera, y tras su retorno a las pistas, el ex competidor aseguró que "sorprendí a todos a nivel mundial, todos quedaron atónitos con mi regreso, y de hecho en Hawaii, donde obtuve un quinto lugar, me entregaron un premio al 'regreso del año', luego tuve buenas participaciones en Alemania, Japón y gané varias carreras en Chile, pero yo no me sentía el mismo".

Sobre un posible regreso a las competencias, confesó que "voy a volver a participar, pero obviamente de una forma amateur y recreativa. Voy a correr en en el Lago Colico (Región de la Araucanía) en distancia olímpica y va a ser para disfrutar, pasarlo bien y reencontrarme con la competencia.

Finalmente, Bustos reconoció que le hace "feliz saber que lo que me pasó a mí le pueda servir a otro y lo saque de algún problema que pueda tener. La gente me recuerda después de 20 ó 25 años de carrera y eso me alegra, como reconociendo que le torcí la mano al destino, en cierto modo", cerró.