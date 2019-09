Chile venció a Venezuela y ganó el bronce en el Sudamericano de Voleibol después de 26 años

La selección chilena de voleibol logró el tercer lugar del Sudamericano masculino adulto y volvió al podio después de 26 años, luego de derrotar este sábado por 3-0 a Venezuela, ante un repleto Gran Arena Monticello en la definición del bronce del torneo subcontinental que se disputa en nuestro país.

En las manos de Dusan Bonacic, con 14 puntos y de Tomás Parraguirre, con ocho unidades, se expresó gran parte de la contundencia de los nacionales, que se impusieron por parciales de 25-21, 25-18 y 25-13, en una hora y 18 minutos.

Matías Banda nuevamente fue el motor de un contundente Chile, que derrochó tranquilidad para enfrentar a un rival que el jueves, por la fase clasificatoria, los había vencido con propiedad. También brillaron el punta Vicente Parraguirre, el líbero Sebastián Castillo y el central Simón Guerra.

"Jugamos muy bien, muy distinto al partido que tuvimos hace dos días. Mejoramos mucho el saque y el bloqueo, que era algo que habíamos hecho mal en el encuentro anterior. Esta medalla es muy importante porque premia el esfuerzo de muchos años de este equipo", dijo el técnico chileno, Daniel Nejamkin.

"Realmente estamos felices, contentos y aliviados porque cumplimos el objetivo que nos propusimos, que era la medalla y lo conseguimos. Perdimos con ellos en la fase de grupo, pero fuimos muy inteligentes y maduros para levantar cabeza", señaló el capitán de la "Roja", Dusan Bonacic.

"Veníamos buscando esta medalla hace mucho tiempo. Yo he sido parte del proceso de hace 10 años, en caso de mi hermano Matías son 14 desde su primer Sudamericano, y por alguna otra razón no se nos daba. Pero hoy no había excusas y estoy muy contento de quedarnos con el resultado", afirmó el opuesto chileno, Tomás Parraguirre.

Con este triunfo, Chile aseguró la localía en el Campeonato Preolímpico, que se disputará en enero del próximo año y que entregará una plaza para Tokio 2020.

Además, los nacionales alcanzaron un podio que no lograban desde Córdoba 1993 y que en su historia solamente habían obtenido en los campeonatos de Lima 1961 (plata), Santos 1967 (bronce), Santiago 1981 (bronce), Sao Paulo 1983 (bronce).