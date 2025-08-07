Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Campeonato Nacional

Palestino vs Deportes Iquique: Cuándo, a qué hora y dónde ver por el Campeonato Nacional 2025

La Fecha 19 del Campeonato Nacional inicia con un duelo imperdible entre Palestino e Iquique y que puede definir el futuro de ambas escuadras.

Oscar Buch Guzmán
Llévatelo:

Palestino y Deportes Iquique darán inicio a la Fecha 19 del Campeonato Nacional 2025, en un partido que puede marcar el futuro para ambas instituciones.

Los árabes están en la parte alta de la tabla y tienen un partido menos, por lo que un triunfo sobre los Dragones Celestes los dejaría muy bien encaminados para clasificar a Copa Libertadores y la lucha por el título junto a la U de Chile y Coquimbo Unido.

Mientras, Deportes Iquique llegará a La Cisterna on la obligación de ganar para estrechar la tabla en la zona de descenso y ponerle presión a Unión Española y Deportes Limache.

⚽ Palestino vs Deportes Iquique en vivo, por la Primera División: minuto a minuto

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Palestino vs Deportes Iquique? 

  • 🗓 Fecha: Viernes 8 de agosto.
  • 🕖 Hora: 15:00 horas.
  • 🏟 Estadio: Municipal de La Florida, Santiago.

📡 ¿Dónde ver en vivo Palestino vs Deportes Iquique?

📺 TV: TNT Sports Premium.

💻 Streaming: TNT Sports en Max.

🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre.

🇵🇸 El XI de Palestino vs Deportes Iquique por el Campeonato Nacional 2025

El once probable: Sebastián Pérez; Iam Garguez, Fernando Meza, Cristian Suárez, Dilan Zúñiga; Pablo Parra, Joe Abrigo, Julián Fernández; Bryan Carrasco, Junior Marabel, Facundo Castro. DT: Lucas Bovaglio.

🐲 El XI de Deportes Iquique vs Palestino por el Campeonato Nacional 2025

El once probable: Leandro Requena; Matías Blásquez, Luis Casanova, Salvador Sánchez, Marcelo Jorquera; Antony Henríquez, César Fuentes, Marcos Gómez, Misael Dávila; Edson Puch y César González. DT: Fernando Díaz.

Temas #Deportes #Fútbol #Fútbol #Fútbol #Campeonato Nacional #Palestino #Deportes Iquique

Periodista, diplomado en Periodismo Deportivo y Comunicación Digital. Comenzó en Radio Cooperativa y Cooperativa.cl en 2009. Llegó a ser editor de Al Aire Libre y Canal 13. Fundó la radio online de Codelco en 2021. Volvió a Al Aire Libre en 2024. Hincha de Universidad de Chile y Corinthians. “Ganar o perder, pero siempre con democracia.”
