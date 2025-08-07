Palestino vs Deportes Iquique: Cuándo, a qué hora y dónde ver por el Campeonato Nacional 2025

Palestino y Deportes Iquique darán inicio a la Fecha 19 del Campeonato Nacional 2025, en un partido que puede marcar el futuro para ambas instituciones.

Los árabes están en la parte alta de la tabla y tienen un partido menos, por lo que un triunfo sobre los Dragones Celestes los dejaría muy bien encaminados para clasificar a Copa Libertadores y la lucha por el título junto a la U de Chile y Coquimbo Unido.

Mientras, Deportes Iquique llegará a La Cisterna on la obligación de ganar para estrechar la tabla en la zona de descenso y ponerle presión a Unión Española y Deportes Limache.

⚽ Palestino vs Deportes Iquique en vivo, por la Primera División: minuto a minuto

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Palestino vs Deportes Iquique?

🗓 Fecha: Viernes 8 de agosto.

Viernes 8 de agosto. 🕖 Hora: 15:00 horas.

15:00 horas. 🏟 Estadio: Municipal de La Florida, Santiago.

📡 ¿Dónde ver en vivo Palestino vs Deportes Iquique?

📺 TV: TNT Sports Premium.

💻 Streaming: TNT Sports en Max.

🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre.

🇵🇸 El XI de Palestino vs Deportes Iquique por el Campeonato Nacional 2025

El once probable: Sebastián Pérez; Iam Garguez, Fernando Meza, Cristian Suárez, Dilan Zúñiga; Pablo Parra, Joe Abrigo, Julián Fernández; Bryan Carrasco, Junior Marabel, Facundo Castro. DT: Lucas Bovaglio.

🐲 El XI de Deportes Iquique vs Palestino por el Campeonato Nacional 2025

El once probable: Leandro Requena; Matías Blásquez, Luis Casanova, Salvador Sánchez, Marcelo Jorquera; Antony Henríquez, César Fuentes, Marcos Gómez, Misael Dávila; Edson Puch y César González. DT: Fernando Díaz.