Resumen del fútbol chileno en 2022: Colo Colo reinó, la UC perdió su trono y la U volvió a sufrir

Finaliza el 2022 y en AlAireLibre.cl repasamos los principales hitos del fútbol chileño en uno año de cambios, marcado el fin de una hegemonía, campañas y ascensos históricos y las siempre presentes polémicas en los sillones de la ANFP

El descenso de Melipilla y la polémica del Huachipato y Copiapó

El fútbol chileno arrancó el 2022 con polémicas: Melipilla bajó por secretaría y quedaba una cuenta pendiente del 2021: un duelo de promoción entre Deportes Copiapó y Huachipato.

En primera instancia, el Tribunal de Disciplina había determinado que Melipilla debía ser expulsado del profesionalismo; no obstante, la segunda sala revocó esa medida y solo determinó su castigo con la resta de puntos, por irregularidades en los contratos de los jugadores, lo que condenó al equipo a descender a la Primera B.

Tribunal de Disciplina revocó expulsión de Melipilla y provocó su descenso con resta de puntos #CooperativaContigo https://t.co/QfWuSOkfUk pic.twitter.com/pYre9ktbLD — Al Aire Libre en Cooperativa (desde 🏡) (@alairelibrecl) January 13, 2022

Debido a esta situación, Huachipato tuvo que enfrentar a Deportes Copiapó por mantener la categoría. Y en una polémica llave, el equipo de Talcahuano se impuso, evitando el ascenso de los nortinos.

No obstante, este duelo traería coletazos más adelante: El árbitro Francisco Gilabert cobró a favor de Huachipato un penal que desencadenó, meses después, una profunda crisis en el referato nacional.

¿Fue penal? El cobro que desató la frustración de Copiapó ante Huachipato en la Promoción #CooperativaContigo https://t.co/nzB2S3QdNd pic.twitter.com/H38IGze51Y — Al Aire Libre en Cooperativa (desde 🏡) (@alairelibrecl) January 26, 2022

Colo Colo comenzó dominando la temporada 2022 con la Supercopa

Ajustadas las cuentas pendientes del 2021, la temporada 2022 arrancó oficialmente con una sensación amarga para Colo Colo. Los albos habían resurgido de la mano de Gustavo Quinteros, pero no les alcanzó y terminaron segundos por detrás de la UC en el campeonato del 2021.

Para Blanco y Negro se convirtió en prioridad lograr el título y empezó a trabajar en las renovaciones y refuerzos. Se aseguró la continuidad de Leonardo Gil, regresó un volante con jerarquía, como Esteban Pavez, y llegó una contratación de lujo, Juan Martín Lucero, quien pudo llenar ese vacío que dejó la marcha de Esteban Paredes.

Tras una pretemporada en Argentina, en donde Colo Colo perdió ante Boca Juniors y venció a U. de Chile, el club volvió al país y afrontó el primer desafío. Como vigente campeón de la Copa Chile, disputó la Supercopa ante el tetracampeón, Universidad Católica.

El duelo se disputó en Concepción y fue una revancha. Un año antes, los albos habían perdido ante los cruzados; en esta ocasión, el equipo de Gustavo Quinteros, con la base de 2021 y sus dos mejores refuerzos, dominó a la UC de Christian Paulucci para ganar por 0-2 en Concepción.

[Fotos] Colo Colo frenó la hegemonía de la UC en la #Supercopa tras imponerse en Concepción #CooperativaContigo https://t.co/kpLSZEV0SW pic.twitter.com/YWtTDRgw5n — Cooperativa (@Cooperativa) January 24, 2022

La crisis del arbitraje y el despido de Javier Castrilli

Con el pasar de los meses, lo que había pasado en el Huachipato-Copiapó seguía causando ruido, hasta que la olla reventó. A comienzos de abril, se desclasificaron conversaciones, que aseguraban que ese día el árbitro Francisco Gilabert recibió presiones desde Santiago para cobrar un penal y favorecer a los acereros.

Esto desató profundos cuestionamientos en el árbitraje, que que en paralelo pasaba por una agitada situación interna, ya que el jefe de la comisión, el argentino Javier Castrilli, había cesado a 14 jueces, entre ellos Julio Bascuñán y Piero Maza.

Los árbitros estaban en contra de Castrilli y decidieron irse a paro, poniendo en riesgo la continuidad del Campeonato Nacional.

Tras una tensa jornada de diálogo, el 6 de abril fue destituido el argentino Castrilli, terminó el paro de los árbitros tras un acuerdo con el presidente de la ANFP, Pablo Milad, y se retomó la "normalidad" en el referato nacional.

Javier Castrilli y la comisión de árbitros fueron despedidos de la ANFP #CooperativaContigo https://t.co/VlhbkhRwfp pic.twitter.com/nl3If2BYG0 — Al Aire Libre en Cooperativa (desde 🏡) (@alairelibrecl) April 6, 2022

Castrilli, por su parte, en reiteradas ocasiones lamentó lo sucedido, remarcó su inocencia, y sostuvo que lo echaron para evitar el paro, porque los árbitros hacían lo que querían y "habían puesto de rodillas" al fútbol chileno.

La salida de Paulucci, el regreso de Holan y la pérdida de la hegemonía de la UC

La UC, por su parte, partió de la peor manera posible. Los Cruzados venían con la presión de seguir haciendo historia. La remontada de 2021 bajo el alero de Paulucci fue increíble. Sin embargo, ese ímpetu se agotó y el La Franja sufrió una serie de derrotas que provocaron duras consecuencias.

El 18 de abril, solo días antes del clásico con Colo Colo, la UC decidió despedir a Paulucci, tras haber sufrido siete derrotas en 12 partidos. El equipo, incluso antes del primer semestre, ya había hipotecado la posibilidad de lograr un quinto campeonato consecutivo.

¡Se va! Universidad Católica acordó la salida de Cristián Paulucci como DT del primer equipo #CooperativaContigo https://t.co/07xulrsg91 pic.twitter.com/USeHrPZBWY — Cooperativa (@Cooperativa) April 19, 2022

Rodrigo Valenzuela se hizo cargo del club en un interinato, hasta que la dirigencia aseguró el regreso de Ariel Holan, el técnico que había logrado el tricampeonato en la temporada 2020.

[URGENTE 🔴] ¡Volvió! Universidad Católica anunció a Ariel Holan como su nuevo entrenador #CoperativaCoontigo https://t.co/UpSKj5VqLT pic.twitter.com/kuFyUJ5jdq — Cooperativa (@Cooperativa) April 30, 2022

Holan intentó enmendar el rumbo, pero no logró terminar con la irregularidad. La UC perdió su hegemonía y terminó en el sexto lugar, clasificando a la Sudamericana 2023.

La U siguió con su pesadilla

El 2022 de U. de Chile fue tan irregular como los años anteriores, pero no por los resultados, sino por las decepciones. Había esperanza de que la nueva dirigencia de Azul Azul, con dueños desconocidos y solo Michael Clark como cara visible, le diera nuevos aires al equipo.

Había llegado Luis Roggiero como gerente deportivo e ilusionaba, debido a su trabajo en Independiente del Valle. Y su apuesta fue traer al colombiano Santiago Escobar, de gran experiencia en el fútbol ecuatoriano.

Pero la apuesta no resultó. El sistema del colombiano no encajó y la U otra vez se empatanó. Fue de más a menos, los refuerzos no daban el ancho y el equipo sufrió seis derrotas en 11 partidos, lo que terminó provocando su salida, y también la de Roggiero.

Universidad de Chile oficializó la salida de Santiago Escobar por "mutuo acuerdo" #CooperativaContigo https://t.co/GTbd52Yj23 pic.twitter.com/ficDJHuOtE — Cooperativa (@Cooperativa) May 1, 2022

Sebastián Miranda asumió el interinato a la espera de un nuevo técnico y la U hizo otra apuesta arriesgada: El uruguayo Diego López, con experiencia internacional como técnico en Italia.

Universidad de Chile anunció a Diego López como su nuevo entrenador #CooperativaContigo https://t.co/5yVhOJm1uP pic.twitter.com/5pU75IoHoJ — Cooperativa (@Cooperativa) May 31, 2022

Asumió a comienzos de junio y sólo duró hasta el 7 de septiembre, con una nefasta campaña. En un total de 13 partidos, solo ganó tres (uno de nueve en el Campeonato Nacional).

Diego López no continuará como técnico de Universidad de Chile #CooperativaContigo https://t.co/L5A1i3xxba pic.twitter.com/3Vz9Y8TQJs — Al Aire Libre en Cooperativa (desde 🏡) (@alairelibrecl) September 7, 2022

Miranda nuevamente tomó la dirección técnica de forma interina y le dio estabilidad al equipo, y pese a sufrir con las lesiones y el bajón anímico, logró salvar al equipo del descenso, con solo tres puntos de ventaja sobre La Serena, el penúltimo del torneo.

En paralelo, una historia diferente se vivió en Copa Chile, ya que la U llegó hasta semifinales. Había ilusión de poder maquillar un año malo con la clasificación a Copa Libertadores, pero Unión Española acabó con el sueño azul.

Sebastián Miranda y la eliminación en Copa Chile: Fue un fracaso y lo asumo como tal #UdeChile #CooperativaContigo https://t.co/B2yKW8R69D pic.twitter.com/AlQHGYEBvh — Cooperativa (@Cooperativa) November 3, 2022

Tras el término de temporada, la U comenzó su planificación para el 2023 con varios fichajes importantes, destacando el técnico argentino Mauricio Pellegrino, quien tratará de sacar adelante el proyecto y hacer olvidar el sufrimiento de los últimos años.

Universidad de Chile oficializó la incorporación del técnico Mauricio Pellegrino #CooperativaContigo https://t.co/nIC4DYZUcR pic.twitter.com/x293cIkY6U — Al Aire Libre en Cooperativa (desde 🏡) (@alairelibrecl) November 29, 2022

Decepción internacional

Copa Libertadores

Jugamos como nunca y perdimos como siempre. La constante del fútbol chileno se volvió a vivir en los torneos internacionales.

En la Copa Libertadores, Estudiantes de La Plata eliminó a Audax Italiano y Everton, sin dejarles chances de llegar a la fase de grupos. Los viñamarinos, como consuelo, tuvieron un lugar en la Copa Sudamericana.

En la fase grupal, en cambio, Colo Colo y la UC no pudieron cumplir sus expectativas de avanzar a octavos de final.

Colo Colo comenzó de la mejor manera, ganando en Brasil a Fortaleza y jugando de igual a igual con River Plate en Santiago, demostrando que podía competir. Sin embargo, en un mes el equipo se derrumbó. Tuvo una farra enorme ante Alianza Lima en Perú, solo cosechando un empate; sufrió una goleada ante River en Buenos Aires y decepcionó tras perder con Fortaleza en el Monumental.

El cuadro albo terminó tercero en su grupo, con clasificación a la Sudamericana.

[Fotos] Fortaleza le dio un mazazo a Colo Colo y lo mandó a la Copa Sudamericana #CooperativaContigo https://t.co/u6glZw5bUk pic.twitter.com/8DrOv9VLbx — Cooperativa (@Cooperativa) May 26, 2022

El tránsito de la UC fue peor, ya que solo cosechó cuatro puntos en su grupo, tras ganar y empatar con Sporting Cristal. De todos modos, también le alcanzó para ir al segundo torneo de Conmebol.

Pésima estadística: La UC fue el peor equipo que clasificó a la Sudamericana desde la #Libertadores #CooperativaContigo https://t.co/T1WzErU6Dv pic.twitter.com/6WqDxFuepn — Cooperativa (@Cooperativa) May 25, 2022

Copa Sudamericana

Los primeros en celebrar en este torneo fueron Unión La Calera y Antofagasta, que dejaron en el camino a Ñublense y Unión Española.

De esta manera, tres equipos llegaron a la fase grupal: La Calera, Antofagasta y Everton, rezagados desde la Libertadores. No obstante, ninguno logró la meta, quedando eliminados en sus respectivos grupos.

Por su parte, Colo Colo y la UC se integraron en la fase eliminatoria también sin suerte.

Los albos desilucionaron, ya que ganaron 2-0 la ida a Internacional de Porto Alegre y comenzaron con ventaja la vuelta; pero lo gaúchos se levantaron y remontaron con cuatro goles el marcador para clasificar con un 4-3 global.

[Fotos] Inter de Porto Alegre noqueó a Colo Colo en el Beira Río y lo eliminó de la #Sudamericana #CooperativaContigo https://t.co/fdAAS4Okij pic.twitter.com/PyaNZLMxW6 — Al Aire Libre en Cooperativa (desde 🏡) (@alairelibrecl) July 6, 2022

Católica, en cambio, fue humillada por Sao Paulo, con un 4-2 y un 4-1 en la ida y vuelta, respectivamente (8-3 global).

[Crónica] La UC volvió a sufrir una inapelable goleada ante Sao Paulo y se despidió de la #Sudamericana #CooperativaContigo https://t.co/l88pO79Bqn pic.twitter.com/rp5dOOTcZg — Al Aire Libre en Cooperativa (desde 🏡) (@alairelibrecl) July 8, 2022

Colo Colo ganó el Campeonato Nacional y bajó la estrella 33

Después de cinco años de sequía, Colo Colo volvió a la cima del fútbol nacional y se quedó con el título del Campeonato Nacional 2022, bajando su estrella número 33.

[CRONICA] ¡Bajó la estrella 33! Colo Colo conquistó el Campeonato 2022 tras tumbar a Coquimbo Unido #CooperativaContigo https://t.co/eCnIPzLWsx pic.twitter.com/9xSqppxItP — Al Aire Libre en Cooperativa (desde 🏡) (@alairelibrecl) October 24, 2022

El equipo había pasado del infierno al cielo, ya que en 2021 peleó por evitar el descenso y logró resurgir para destronar a Universidad Católica.

Bajo la dirección de Gustavo Quinteros, el "Cacique" fue el más regular de la temporada y logró aguantar la presión de sus principales retadores, Ñublense y Curicó Unido, que protagonizaron históricas campañas.

En el balance de los clásicos, además, terminó invicto en el año: Un triunfo (Supercopa) y dos empates con la UC; y tres triunfos sobre la U (el amistoso de verano y los dos duelos del Campeonato).

Colo Colo terminó el torneo con 63 puntos, con 18 victorias, nueve empates y solo tres derrotas; con 54 goles y solo 17 en contra.

Lo negativo de la temporada, además de la desilusión internacional, fue la eliminación ante Ñublense, su gran verdugo de la temporada, en los octavos de final de la Copa Chile.

Ñublense y Copiapó hicieron historia y clasificaron a la Copa Libertadores

Conmebol oficializó la clasificación de Curicó y Ñublense a la Copa #Libertadores 2023 #CooperativaContigo https://t.co/YagMhv3et6 pic.twitter.com/qq7Xmwtjs6 — Al Aire Libre en Cooperativa (desde 🏡) (@alairelibrecl) October 31, 2022

La temporada 2022 también quedó marcada por la tremenda campaña de dos equipos de regiones, que lograron inéditos resultados en su historia: Ñublense y Copiapó.

Los chillanejos, de la mano del carismático Jaime García, dieron batalla ante Colo Colo y terminaron en el segundo lugar del torneo, con 52 puntos, logrando la clasificación directa a la fase grupal de la Copa Libertadores 2023. Toda una hazaña, considerando que solo en 2020 había logrado el ascenso a Primera División.

La campaña de Curicó Unido también fue con tintes de hazaña, ya que en 2021 el equipo estuvo al borde de quedar en zona de promoción, y en un año pasaron a pelear por el liderato.

Con la dirección técnica de Damián Muñoz, el cuadro "tortero" quedó tercero con 49 puntos y jugará en la fase preliminar de la Copa Libertadores. Su rival, de hecho, ya fue definido y enfrentará a Cerro Porteño de Paraguay.

Bajaron La Serena y Antofagasta, protagonista de un bochorno

En Primera División, perdieron al categoría Deportes La Serena y Antofagasta, este último protagonista de un bochorno.

Deportes La Serena descendió a la Primera B tras dolorosa derrota ante Audax Italiano #CooperativaContigo https://t.co/nzoIAbxLNf pic.twitter.com/3JznEl66JT — Al Aire Libre en Cooperativa (desde 🏡) (@alairelibrecl) November 6, 2022

Los granates terminaron últimos debido al bajo rendimiento, mientras que los "pumas" finalizaron últimos, con una derrota sufrida por secretaría, debido a irregularidades para ejercer como local.

En la quincena de octubre, Antofagasta debía recibir a Palestino en el "Calvo y Bascuñán", pero el recinto estaba cerrado, debido a la deuda impaga del club con el municipio.

Debido a esto, el club fue denunciado al Tribunal de Disciplina, que terminó el castigo por incumplir las bases del torneo, al no tener un estadio para ser anfitrión de un encuentro.

Segunda Sala del Tribunal ratificó fallo a favor de Palestino y condenó a Antofagasta al descenso #CooperativaContigo https://t.co/BL0eltcuOc pic.twitter.com/6hTlJsDlCd — Al Aire Libre en Cooperativa (desde 🏡) (@alairelibrecl) November 11, 2022

Magallanes hizo historia a lo grande: Ascendió, ganó la Copa Chile y clasificó a la Libertadores

Quien tuvo una campaña espectacular de principio a fin fue el viejo y querido Magallanes. El "Manojito de Claveles" fue dominador con una tremenda racha en el primer semestre del Campeonato del Ascenso y parecía que iba a retornar a la División de Honor con muchas fechas de anticipación.

Sin embargo, un par de tropiezos permitieron darle emoción al torneo de Primera B, en una ardua lucha con Cobreloa, y al final terminó conquistando el título, sellando el retorno al ascenso después de 36 años de pesadillas.

¡La "Academia" está de vuelta! Magallanes se coronó campeón en el Ascenso y retornó a Primera División tras 36 años #CooperativaContigo https://t.co/Funq8LZns5 pic.twitter.com/m9Qbqhmsnc — Al Aire Libre en Cooperativa (desde 🏡) (@alairelibrecl) November 2, 2022

Pero esa no fue la única alegría para Magallanes. El histórico club nacional también logró la hazaña en la Copa Chile, ganando una infartante final a Unión Española, y logró una increíble clasificación a la Copa Libertadores de 2023.

¡Histórico! Magallanes conquistó la Copa Chile tras batir en los penales a U. Española y clasificó a la Libertadores #CooperativaContigo https://t.co/JxeLfpV147 pic.twitter.com/F4HcwtsNek — Al Aire Libre en Cooperativa (desde 🏡) (@alairelibrecl) November 13, 2022

Al igual que Curicó, su rival también está definido, y deberá enfrentar a Always Ready de Bolivia en la segunda fase preliminar.

Además, jugará por la Supercopa de Chile el 15 de enero, ante Colo Colo, en otro duelo lleno de historia.

Copiapó logró el primer ascenso de su historia

[PERFIL] Copiapó, el esforzado equipo del norte que logró un histórico ascenso a Primera División #CooperativaContigo https://t.co/fjZYUFjEhU pic.twitter.com/KZ191Tuu9z — Cooperativa (@Cooperativa) November 28, 2022

El "León de Atacama" tuvo su revancha, tras lo ocurrido con Huachipato al comienzo de año, y logró el primer ascenso de su historia, que comenzó en 1999.

Copiapó había terminado en el tercer lugar de la tabla en la Primera B, por lo que tuvo que jugar la liguilla y afrontar una final ante Cobreloa, segundo del torneo, por el cupo en la División de Honor.

En la ida, el partido terminó sin goles y parecía que Cobreloa se quedaría con el ascenso, ya que la definición era en Calama. No obstante, Copiapó dio el golpazo con una histórica paliza por 0-5 a los loínos en el Zorros del Desierto.

[Fotos] Copiapó fue una pesadilla para Cobreloa en Calama y se quedó con el segundo cupo al ascenso #CooperativaContigo https://t.co/zUvorUShvr pic.twitter.com/CBmh45dUYk — Cooperativa (@Cooperativa) November 28, 2022

Copiapó debutará en el Campeonato Nacional 2023 ante el campeón Colo Colo.

Juan Martín Lucero, el mejor jugador del año

Juan Martín Lucero se alzó como el Jugador del Campeonato Nacional 2022 en @alairelibrecl #CooperativaContigo https://t.co/0TGOS3gRHL pic.twitter.com/e3zyZg4iFk — Al Aire Libre en Cooperativa (desde 🏡) (@alairelibrecl) November 26, 2022

El argentino Juan Martín Lucero fue el mejor jugador de la temporada 2022, con sus goles claves para la conquista del título de Colo Colo en el Campeonato.

El "Gato", de 31 años, llegó para la temporada 2022 y anotó 15 goles en el torneo; y en el balance general, sumó 24 conquistas y seis asistencias en 39 partidos.

Fernando Zampedri, trigoleador

[Fotos] Fernando Zampedri se coronó trigoleador del fútbol chileno #CooperativaContigo https://t.co/lDL3jtm3Tz pic.twitter.com/7jfCpGHqMg — Al Aire Libre en Cooperativa (desde 🏡) (@alairelibrecl) November 7, 2022

Pese a que no pudo celebrar un nuevo título con la UC, el "Toro" Fernando Zampedri tuvo otro logro personal, ya que se convirtió por tercera vez consecutiva en goleador del Campeonato Nacional.

Zampedri anotó 18 goles, superando a Lucero de Colo Colo y Gastón Lezcano de Cobresal, ambos con 15 tantos.

Con su registro, se convirtió en el sexto trigoleador del fútbol chileno, igualando a Eladio Zárate (1967-1969), Oscar Fabbiani (1976-1978), Carlos Caszely (1979-1981), Rubén Martínez (1989-1991) y Esteban Paredes (Clausura 2014, Apertura 2014 y Clausura 2015).

Se retiró Esteban Paredes, el máximo goleador del fútbol chileno

¡El fin de una era! Esteban Paredes se retiró oficialmente del fútbol profesional #CooperativaContigo https://t.co/cxEHgPtJeu pic.twitter.com/5M9kpgtlfq — Al Aire Libre en Cooperativa (desde 🏡) (@alairelibrecl) May 26, 2022

Este año también quedó marcado por el retiro de Esteban Efraín Paredes Quintanilla, el máximo goleador en la historia del fútbol chileno.

El delantero, quien batalló en 2021 para lograr el ascenso junto a Coquimbo Unido, puso punto final a su carrera a mediados de temporada, con 41 años, y un registro total de 367 goles, 221 de ellos en el fútbol nacional, y 198 con la camiseta de Colo Colo.

Paredes inició su carrera en Santiago Morning y luego jugó en Puerto Montt, Universidad de Concepción, Pachuca Juniors, Cobreloa, Atlante, Querétaro, Colo Colo y Coquimbo.

Fue en Colo Colo donde hizo historia, ya que se convirtió en goleador y capitán. Además, fue con la camiseta alba donde logró el hito de ser el máximo artillero del fútbol nacional, justamente ante la U.

Ascensos y descensos

En la Primera B, perdieron la categoría Fernández Vial y Deportes Melipilla, que jugarán en 2023 en la Segunda División.

San Marcos de Arica, en cambio, regresa a la Primera B, tras coronarse campeón de la Segunda División 2022.

Rodelindo Roman e Independiente de Cauquenes bajaron en la Segunda y volverán al fútbol amateur, en la Tercera División A de la ANFA.

Finalmente, Deportes Linares y Provincial Osorno ascendieron en Tercera y regresan al profesionalismo.

Clasificaciones internacionales

Clasificaron a la Copa Libertadores:

Chile 1: Colo Colo, juega fase grupal

Chile 2: Ñublense, juega fase grupal

Chile 3: Curicó Unido, juega la segunda fase preliminar

Chile 4: Magallanes, juega la segunda fase preliminar

Clasificaron a la Copa Sudamericana:

Chile 1: Palestino

Chile 2: Cobresal

Chile 3: Universidad Católica

Chile 4: Audax Italiano

Colo Colo también festejó en el fútbol femenino

[CRONICA] Colo Colo derribó a la U en historiada final y ganó el Campeonato femenino #CooperativaContigo https://t.co/vcunowppsk pic.twitter.com/9HvgJURnud — Al Aire Libre en Cooperativa (desde 🏡) (@alairelibrecl) December 17, 2022

El año para Colo Colo también fue perfecto en el fútbol femenino, ya que las albas conquistaron el título y pusieron fin a una sequía de cinco años, tras ganar la final a Universidad de Chile, el campeón defensor.

Con el título, Colo Colo también aseguró su presencia en la Copa Libertadores de 2023.

La nota negativa: La violencia en los estadios

Uno de los puntos más tristes de la temporada en el fútbol chileno fueron los constantes incidentes de los barristas en los estadios.

Hubo incidentes desde la misma Supercopa al inicio de la temporada hasta el final del torneo, con la definición de los descensos. Incluso en la Copa Libertadores, se vieron bochornosas imágenes, como reventones, en el caso de Colo Colo, y lanzamientos de bengalas, en el caso de la UC, lo que provocó multas y sanciones.

El hecho más lamentable, sin embargo, fue la cobarde agresión que sufrió el arquero Martín Parra de Universidad de Chile, luego que un barrista de la UC lanzara una bomba de estruendo cerca de su pórtico, en el duelo de vuelta en los cuartos de final de la Copa Chile.

¡Escándalo! Barristas de la UC lanzaron bombas a ruido al arquero Martín Parra #CooperativaContigo https://t.co/G2HHufqqGD pic.twitter.com/Wz4CznDlAs — Cooperativa (@Cooperativa) September 28, 2022

Esto provocó que el partido se suspendiera, debido a que el arquero azul quedó muy afectado por este lamentable de violencia. Semanas después, se reanudó el juego sin público, empañando de forma absoluta la fiesta del fútbol.

Pablo Milad, reelegido presidente de la ANFP

En el plano dirigencial, Pablo Milad fue reelegido como presidente de la ANFP y continuará el proceso que comenzó en 2020, cuando asumió tras la polémica salida de Sebastián Moreno.

Bajo su liderato el fútbol chileno ha estado marcado por varias polémicas, como la crisis del referato y también los irregulares resultados de la selección chilena, que falló en su clasificación a Qatar 2022.

