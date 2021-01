Rubén Farfán: Me reencanté con el fútbol en Coquimbo, lo había pasado mal

El delantero Rubén Farfán analizó lo que significó la eliminación de Coquimbo en Copa Sudamericana y aseguró que ha tenido un nuevo aire en el cuadro "pirata".

"Acá me reencanté con el fútbol. Lo pasé bien mal. Tuve lesiones, no era del gusto de entrenadores, no venía con continuidad. Acá en Coquimbo recuperé mi nivel", confesó en entrevista con La Tercera.

Sobre la caída ante Defensa y Justicia por la Sudamericana, expresó que "mentiría si digo que no llego desmotivado o con pena. Tengo mucha pena, pero estoy muy maduro en mi forma de enfrentar las cosas y hay que dar vuelta la página".

"Nos sacaron afuera del país y fuimos calladitos a jugar. Ya no vale seguir diciendo si nos perjudicaron o no. Si decimos eso dirán que estamos puro llorando. Fuimos, la peleamos y lamentablemente no pudimos. Se hizo mucho con el plantel que tenemos", agregó.

Por último, sobre la pelea por el descenso en el Campeonato Nacional, dijo que "se siente la presión, pero somos bastante grandes y maduros para decir que tenemos que hacer lo mismo que en la Copa. Hay que asumir lo que tenemos que jugar".