Sebastián Miranda: Ganar fue un desahogo tremendo porque sé la responsabilidad que tengo

Sebastián Miranda, director técnico interino de Universidad de Chile, valoró el triunfo como visita por 1-2 sobre Palestino y aseguró que se emocionó por la victoria. El entrenador, además, se mostró confiado en poder revetir el momento que atraviesa el equipo.

"Hoy día fue un desahogo, sí, porque hace tiempo no ganábamos. Se han dicho muchas cosas, algunas son ciertas, otras no, pero al final los jugadores también sienten esa presión. Para mí también fue un desahogo tremendo porque entiendo en el lugar que estoy y sé la responsabilidad que tengo, pero esto llega hasta hoy día. Tenemos que ir partido a partido, ahora quedan cinco y vamos a seguir luchando para que este club salga de ese lugar", apuntó.

Sobre lo vivido en La Cistena, expresó que "estaba tranquilo por la semana de trabajo que habíamos tenido. La verdad es que los jugadores nos habían demostrado que todas las tareas que nosotros propusimos se cumplieron. El primer tiempo jugamos muy bien y no terminamos ganando como a mí me hubiera gustado. También hay un momento, el club está complicado, hay un rival que también nos presionó, así y todo supimos sobreponernos a un segundo tiempo complicado".

"Me encantaría haber jugado mejor el segundo tiempo, yo creo que hicimos un gran primer tiempo, me quiero quedar con eso. Sé que tenemos que seguir mejorando, el equipo tiene que seguir insistiendo, sobre todo en esa presión que tuvimos en el primer tiempo, pero hoy día lo importante era conseguir los tres puntos. Se consiguieron y eso me deja muy tranquilo y conforme", agregó.

Asimismo, resaltó que "fue muy difícil hacer el equipo y fue muy difícil hacer la citación, porque están todos bien. En base a eso y a las características que vi del rival, creí que era la mejor manera que nosotros podíamos contrarrestarlos y también atacarlos. Sabíamos que el juego por las bandas era muy importante para ellos, por eso nosotros intentamos que nuestros interiores fueran de adentro para afuera, para que fueran ocupando los espacios libres que dejaban nuestros rivales".

Finalmente, Miranda subrayó que "demostramos que somos capaces ante un gran equipo como Palestino, el primer tiempo se jugó de muy buena manera. Una presión por perdida y una presión alta como lo habíamos planteado, yo la verdad estoy muy agradecido del esfuerzo que hicieron los jugadores, del trabajo que hicieron, táctico, físico y psicológico. Esto también es una demostración para ellos que cuando ellos trabajan y quieren, se puede", cerró.