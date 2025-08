Zona roja Sub 21: los 4 equipos que arriesgan PERDER 9 puntos por secretaría

No todo se juega en la cancha. Mientras el Campeonato Nacional 2025 entra en su recta decisiva, una tabla paralela mete miedo en más de un camarín. La regla Sub 21 —esa que exige 1.890 minutos con juveniles en el año— se transformó en una verdadera bomba de tiempo para varios clubes… y cuatro de ellos están al borde del abismo. Si no reaccionan, podrían perder hasta 9 puntos por secretaría, comprometiendo copas, permanencia o incluso el título.

En esta nota, repasamos el ranking actualizado de minutos Sub 21, explicamos las duras sanciones que establece el reglamento de la ANFP y revelamos quiénes están en zona roja, quiénes respiran tranquilos y qué clubes están jugando con fuego en esta silenciosa carrera que puede definir toda la temporada.

⚽ ¿Qué exige exactamente la regla Sub 21?

La normativa vigente del Campeonato Nacional 2025 es clara:

Cada club debe acumular 1.890 minutos reglamentarios con jugadores chilenos nacidos desde el 1 de enero de 2004 .

con jugadores chilenos nacidos desde el . Esto equivale al 70% del total disponible en los 30 partidos de la fase regular .

. Solo se contabilizan los minutos hasta el 45’ de cada tiempo (sin descuentos).

Aunque jueguen dos juveniles al mismo tiempo, el máximo sigue siendo 90’ por partido.

Si un Sub 21 es citado a una Selección Nacional, se le suman 63 minutos por partido no jugado, bajo ciertas condiciones.

🚨 ¿Qué sanciones arriesgan los clubes que no cumplan?

El artículo 31º de las bases del torneo contempla castigos escalonados:

Menos de 60,1% → Pierden 9 puntos + multa de 500 UF

→ Pierden 9 puntos + multa de 500 UF Entre 60,1% y 65% → Pierden 6 puntos + multa de 500 UF

→ Pierden 6 puntos + multa de 500 UF Entre 65,1% y 69,9% → Pierden 3 puntos + multa de 500 UF

→ Pierden 3 puntos + multa de 500 UF Menos del 70% exacto → Derrota por 3-0 por secretaría

👉 Un castigo que puede decidir descensos, clasificaciones a copas o incluso títulos.

📊 ¿Cómo va cada equipo con los minutos Sub 21?

🏟️ Club ⏱️ Minutos Totales 📉 Por Cumplir 🔁 Minutos/Partido ⚠️ Zona de Riesgo Limache 828 1.062 89 🟥 Riesgo extremo Audax Italiano 971 919 77 🟥 Riesgo extremo Colo Colo 1.011 879 74 🟥 Riesgo extremo Ñublense 1.019 871 73 🟥 Riesgo extremo Unión La Calera 1.055 835 70 🟧 Crítico Huachipato 1.108 782 66 🟧 Crítico Cobresal 1.117 773 66 🟧 Crítico Coquimbo Unido 1.156 734 62 🟨 Bajo el mínimo U. de Chile 1.274 616 71 ✅ Aún proyectado Palestino 1.192 698 54 🟨 Bajo el mínimo Iquique 1.224 666 41 🟨 Bajo el mínimo La Serena 1.401 489 44 ✅ Proyectado U. Católica 1.420 470 47 ✅ Proyectado Everton 1.236 654 40 🟨 Bajo el mínimo O’Higgins 1.614 276 31 ✅ Casi cumplido Unión Española 1.620 270 23 ✅ Meta asegurada

📍 Fuente: Tabla oficial actualizada a la fecha 18/30 del Campeonato Nacional 2025.

🔥 ¿Quién está en zona roja con la regla Sub 21?

Los más comprometidos son:

Limache

Audax Italiano

Colo Colo

Ñublense

Están lejos de los 63 minutos promedio por partido y, si no mejoran drásticamente, podrían ser castigados con hasta 9 puntos menos y 500 UF de multa.

🤯 ¿Y qué pasa con Colo Colo y la U de Chile?

Colo Colo está en zona roja real: aunque suma minutos vía citaciones a la Roja, no le alcanza.

está en zona roja real: aunque suma minutos vía citaciones a la Roja, no le alcanza. Universidad de Chile está en zona de proyección positiva, pero con margen estrecho: debe sostener el ritmo para no complicarse en las últimas fechas.

👀 ¿Por qué esto puede definir un campeonato?

Porque las sanciones se aplican al final del torneo, y podrían:

Dejar fuera a un club de copas internacionales

Condicionar la permanencia en Primera

Alterar resultados por “pérdida de puntos por secretaría”

📣 En Al Aire Libre seguiremos actualizando este ranking silencioso, pero determinante. Porque en Chile, los títulos también se juegan con juveniles.

❓ ¿Cuántos minutos Sub 21 deben cumplir los clubes?

Cada club debe alcanzar 1.890 minutos reglamentarios con jugadores nacidos desde el 1 de enero de 2004.

❓ ¿Se cuentan los descuentos o adiciones?

No. Solo los minutos hasta el 45’ de cada tiempo.

❓ ¿Se duplican los minutos si juegan dos juveniles?

No. Máximo 90’ por partido, sin importar cuántos juveniles estén en cancha.

❓ ¿Qué pasa si un Sub 21 está convocado a la Selección?

Se le suman 63 minutos automáticos por cada partido no jugado, si cumple las condiciones reglamentarias.

❓ ¿Qué castigos contempla el reglamento?