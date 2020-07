Francisco Prieto recordó el polémico "te paseo" ante la U: Me disculpé por esa reacción de euforia

El ex portero Francisco Prieto vivió las dos caras de la moneda en los superclásicos ante Universidad de Chile y repasó ambos momentos: el polémico 'te paseo' que le hizo a la barra azul en octubre 2021 y el 5-0 que le propinó el elenco universitario en el Estadio Nacional pocos meses antes.

En diálogo con nuestro programa Al Aire Libre en Cooperativa, Prieto contó que nunca se encontró con Johnny Herrera, con quien casi llegan a los golpes tras burlarse de la barra azul.

"Me fui a España y nunca más nos topamos , y quedó en eso... Me disculpé por esa reacción de rabia, de emoción que tuve ante una U que nos había pasado por encima seis meses atrás (5-0), que jugaba muy bien, que venía de salir campeón de la Copa Sudamericana y no era fácil para nosotros mantener ese invicto que se mantiene hasta el día de hoy en el Monumental. Fue un desahogo bastante grande", comentó Prieto.

Tras eso, rememoró la goleada que sufrió el cuadro albo en Ñuñoa: "Fue la derrota... Es fuerte, a uno le afecta, porque yo soy hincha de Colo Colo, y como profesional también duele. Y de los clásicos que jugué, fue el único que perdí, pero fue feo, y ante eso, uno no se puede quedar con las cosas buenas o malas, tiene que haber un equilibrio", expresó.

Prieto se refirió también al presente del arco albo: "La verdad es que hay tres buenos arqueros con Brayan (Cortés), Miguel (Pinto) y Darío (Melo), y eso es Colo Colo: tener una competencia diaria y es atractivo, y para mí, da tranquilidad", dijo.

No obstante, Prieto criticó que en Colo Colo "no hay un proyecto deportivo, y las cualidades del arquero dependen mucho del entrenador de turno".

Además, Prieto se refirió al conflicto que se vive entre el plantel y la dirigencia de Blanco y Negro, abogando por una pronta negociación.

"Debería cerrarse bien, y sabemos que es muy expuesto el rol que tiene Esteban. Es muy expuesto el club, pero lo principal es que él termine bien, que se solucione todo esto y se debería llegar a un buen término, poniendo los dos lados de su parte y que no se ensucie la carrera que ha tenido Esteban", comentó.