Ángelo Araos cambia de aires: deja Brasil para sumar una nueva experiencia en el extranjero

El volante nacional de 28 años inicia un nuevo desafío en la Liga MX. Ángelo Araos fue oficializado como refuerzo del Club Puebla para el Apertura 2025, donde será dirigido por el técnico argentino Hernán Cristante. El chileno arriba desde Atlético Goianiense y firmó por una temporada, con una cláusula que podría extender su estadía en México.

❓ ¿Cómo llega Ángelo Araos al Puebla?

Ángelo Araos llega como jugador libre tras finalizar su vínculo con Atlético Goianiense. El chileno busca recuperar protagonismo después de su paso por Brasil y Necaxa en México. Su contrato es por un año y contempla opción de compra, lo que abre la puerta a una permanencia más larga en el país azteca.

🎂 Edad: 28 años

🛰️ Posición: mediocampista ofensivo

🇧🇷 Club anterior: Atlético Goianiense

🇲🇽 Nuevo club: Puebla FC

⚽ El recorrido de Araos antes de este fichaje

El mediocampista formado en U de Chile ya conoce el fútbol mexicano. Entre 2022 y 2024 defendió la camiseta del Necaxa, donde anotó 2 goles y entregó 2 asistencias en 32 partidos oficiales. También tuvo pasos por Corinthians en Brasil y por O'Higgins en Chile.

Este será su segundo ciclo en la Liga MX, lo que le entrega experiencia previa para adaptarse rápidamente al ritmo del torneo.

🔵 ¿Qué espera Puebla con su llegada?

El Puebla busca dejar atrás campañas irregulares y apuesta por Araos para darle mayor creatividad al mediocampo. Hernán Cristante, entrenador del equipo, lo considera una pieza clave para reactivar la ofensiva y pelear un lugar en la liguilla del Apertura 2025.

Según adelantó César Luis Merlo, el club confía en que el chileno pueda consolidarse y convertirse en un jugador determinante en la temporada.

