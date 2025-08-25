Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Chilenos en el exterior

Ángelo Araos cambia de aires: deja Brasil para sumar una nueva experiencia en el extranjero

El mediocampista chileno Ángelo Araos a su nuevo club con contrato por un año y con opción de compra, en busca de relanzar su carrera en el fútbol mexicano.

Foto: Imago Ángelo Araos cambia de aires: deja Brasil para sumar una nueva experiencia en el extranjero
Sebastián Díaz Iturrieta
El volante nacional de 28 años inicia un nuevo desafío en la Liga MX. Ángelo Araos fue oficializado como refuerzo del Club Puebla para el Apertura 2025, donde será dirigido por el técnico argentino Hernán Cristante. El chileno arriba desde Atlético Goianiense y firmó por una temporada, con una cláusula que podría extender su estadía en México.

❓ ¿Cómo llega Ángelo Araos al Puebla?

Ángelo Araos llega como jugador libre tras finalizar su vínculo con Atlético Goianiense. El chileno busca recuperar protagonismo después de su paso por Brasil y Necaxa en México. Su contrato es por un año y contempla opción de compra, lo que abre la puerta a una permanencia más larga en el país azteca.

🎂 Edad: 28 años
🛰️ Posición: mediocampista ofensivo
🇧🇷 Club anterior: Atlético Goianiense
🇲🇽 Nuevo club: Puebla FC

⚽ El recorrido de Araos antes de este fichaje

El mediocampista formado en U de Chile ya conoce el fútbol mexicano. Entre 2022 y 2024 defendió la camiseta del Necaxa, donde anotó 2 goles y entregó 2 asistencias en 32 partidos oficiales. También tuvo pasos por Corinthians en Brasil y por O'Higgins en Chile.

Este será su segundo ciclo en la Liga MX, lo que le entrega experiencia previa para adaptarse rápidamente al ritmo del torneo.

Imagen foto_00000001
Araos en el Timao. Foto: Imago

🔵 ¿Qué espera Puebla con su llegada?

El Puebla busca dejar atrás campañas irregulares y apuesta por Araos para darle mayor creatividad al mediocampo. Hernán Cristante, entrenador del equipo, lo considera una pieza clave para reactivar la ofensiva y pelear un lugar en la liguilla del Apertura 2025.

Según adelantó César Luis Merlo, el club confía en que el chileno pueda consolidarse y convertirse en un jugador determinante en la temporada. 

Sebastián Díaz Iturrieta

Es un periodista oriundo de San Felipe. Iniciado en el mundo universitario en Pedagogía en Castellano, para luego intentar moverse en el Periodismo. Desde eso, han pasado más de 15 años. Su recorrido laboral incluye a; Radio Cooperativa, CDF, TNT Sports y Canal 13, además de prestación de servicios para Chilevisión y CNN Chile.
