Damián Pizarro estrena nueva camiseta: este es el club que busca su renacer

Después de una rotundo fracaso en la Seria A de Italia, el formado en Macul fue oficializado en un equipo francés.

Magdalena López Castro
El delantero chileno Damián Pizarro cambió de aires en Europa. Tras una temporada para el olvido en Udinese, el ex Colo Colo se convirtió oficialmente en nuevo jugador del Le Havre Athletic Club de la Ligue 1 francesa, llegando a préstamo por una temporada sin opción de compra.

El atacante de 20 años llega al equipo Cielo y Mar después de sumar apenas 29 minutos en tres partidos oficiales durante toda la campaña 2024-25 con el conjunto italiano. Su escasa participación lo llevó a buscar un nuevo destino donde pueda desarrollar su potencial y ganar la experiencia que no encontró en la Serie A.

🇫🇷 Pizarro es presentado oficialmente en Le Havre de Francia

La operación se concretó durante el fin de semana, según reportes de medios franceses, Damián Pizarro incluso presenció desde las tribunas del Stade Océane la derrota ante Lens, conociendo de primera mano las instalaciones de su nuevo hogar futbolístico.

Udinese decidió enviarlo a préstamo después de que el técnico Kosta Runjaic le confirmara que no sería considerado para la campaña 2025-26. Esta decisión forma parte de la renovación que vive Udinese, donde también Alexis Sánchez fue liberado del plantel.

⚽ Pizarro se suma a otro chileno en Francia

Con el arribo de Pizarro, la Ligue 1 cuenta ahora con dos futbolistas chilenos. Se suma a Francisco Sierralta, quien se incorporó al Auxerre en junio tras dejar el Watford inglés. 

El préstamo de Pizarro al Le Havre marca el inicio de una nueva etapa crucial para su desarrollo profesional. Después de una inversión de 6.5 millones de euros por parte del Udinese, el joven formado en Macul tiene la responsabilidad de demostrar su potencial.

Magdalena López Castro

Comenzó su carrera en Radio Valparaíso para después estar por 5 años en Radio Cooperativa. Ha trabajado en Canal 13, TVN, La Red, LUN, Futbol Sites, Radio Usach, CSD Colo Colo y Zapping Sports. Fanática del fútbol y la música.
