El renacer de Jordhy Thompson: Doblete tras vivir un tormento con su club en Rusia

El chileno Jordhy Thompson parece finalmente agarrar un segundo aire en su joven carrera, y es que esta jornada el formado en Colo Colo puso fin a una sequía goleadora que posiblemente lo ponga firme junto a su club, el Orenburg ruso.

Este viernes en la Fecha 6 de la liga rusa, el Orenburg se citó con el Akhmat Grozny, encuentro en el que Thompson arrancó como titular por tercera ocasión en la presente temporada.

Y el exalbo no desaprovechó la oportunidad que le dio su técnico Vladimir Sliskovic, matriculándose con un doblete ante el Akhmat, primero apareciendo oportunamente en área chica al minuto de partido y luego estirando la ventaja justo antes del entretiempo, en los 45' con otra gran definición frente al arquero Giorgi Shelia.

🙌 Thompson deja atrás tormentosos meses en Orenburg

Este arranque de temporada parece significar un verdadero renacer para Jordhy Thompson, quien empieza a olvidar la dura etapa que le tocó pasar no hace mucho en Orenburg.

Hay que recordar que en el pasado curso del fútbol ruso el delantero chileno fue borrado al término del año 2024, estando fuera de acción aproximadamente 7 meses con problemas fuera de las canchas y cuestionamientos desde su propio club.

De hecho, Thompson no participó en ningún partido de liga o copa durante la segunda parte de la pasada temporada, hasta reintegrarse luego a la pretemporada de la actual campaña y volver a las canchas recién el pasado 21 de julio, en la primera fecha de la liga rusa.

⚽ ¿Desde cuándo no anotaba un gol Jordhy Thompson?

Es más, tuvo que pasar más de 1 año para que Thompson se reencontrara con el gol, algo que no conseguía desde que defendía la camiseta de Colo Colo.

El último gol que había marcado el chileno había sido en abril de 2024, en un encuentro por la Primera División de nuestro país.

📊 Los números de Jordhy Thompson este 2025

⚽ Partidos jugados: 6

⏱️Minutos jugados: 213'

🏃‍♂️Partidos como titular: 3

🥅 Goles: 2

🔗 ¿Dónde saber más sobre Jordhy Thompson?

