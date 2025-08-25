Acelera Colo Colo: Aníbal Mosa revela cuándo se conocerá al nuevo técnico

Colo Colo vive días claves en la búsqueda de su nuevo entrenador. Tras la reunión de Blanco y Negro, Aníbal Mosa entregó detalles sobre el proceso y anticipó que durante esta semana podría definirse al reemplazante en la banca alba. El objetivo de la concesionaria es cerrar un acuerdo lo antes posible y dar estabilidad al proyecto deportivo hasta el final de 2026.

❓ ¿Cuándo anunciará Colo Colo a su nuevo técnico?

En declaraciones a la prensa, Mosa confirmó que esperan tener técnico definido este miércoles. "Esperemos tener DT el miércoles. Mañana tendremos reuniones y entrevistas por Zoom", señaló tras la reunión de BYN.

Esto refleja que la concesionaria ya trabaja en la recta final del proceso de selección.

⚽ ¿Cuál es la propuesta de contrato para el nuevo DT?

El dirigente aclaró que la propuesta de Blanco y Negro es un vínculo hasta diciembre de 2026. La idea es dar un proyecto estable, pensando en consolidar al plantel para el próximo torneo local y la Copa Libertadores.

Mosa todavía no resuelve al relevo de Almirón. Photosport

🔥 ¿Qué candidatos maneja Colo Colo para la banca?

Si bien Mosa no reveló nombres, se sabe que la lista de entrenadores se redujo a pocos candidatos y que esta semana serán entrevistados por videollamada. La dirigencia busca un técnico con experiencia internacional y capacidad de potenciar a los jóvenes del club.

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Colo Colo?

