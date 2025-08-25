Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Colo Colo

Acelera Colo Colo: Aníbal Mosa revela cuándo se conocerá al nuevo técnico

El presidente de Blanco y Negro aseguró que esperan anunciar al próximo entrenador de Colo Colo en las próximas horas, con contrato hasta diciembre de 2026.

Foto: Photosport Acelera Colo Colo: Aníbal Mosa revela cuándo se conocerá al nuevo técnico
Sebastián Díaz Iturrieta
Llévatelo:

Colo Colo vive días claves en la búsqueda de su nuevo entrenador. Tras la reunión de Blanco y Negro, Aníbal Mosa entregó detalles sobre el proceso y anticipó que durante esta semana podría definirse al reemplazante en la banca alba. El objetivo de la concesionaria es cerrar un acuerdo lo antes posible y dar estabilidad al proyecto deportivo hasta el final de 2026.

❓ ¿Cuándo anunciará Colo Colo a su nuevo técnico?

En declaraciones a la prensa, Mosa confirmó que esperan tener técnico definido este miércoles. "Esperemos tener DT el miércoles. Mañana tendremos reuniones y entrevistas por Zoom", señaló tras la reunión de BYN.

Esto refleja que la concesionaria ya trabaja en la recta final del proceso de selección.

⚽ ¿Cuál es la propuesta de contrato para el nuevo DT?

El dirigente aclaró que la propuesta de Blanco y Negro es un vínculo hasta diciembre de 2026. La idea es dar un proyecto estable, pensando en consolidar al plantel para el próximo torneo local y la Copa Libertadores.

Imagen foto_00000001
Mosa todavía no resuelve al relevo de Almirón. Photosport

🔥 ¿Qué candidatos maneja Colo Colo para la banca?

Si bien Mosa no reveló nombres, se sabe que la lista de entrenadores se redujo a pocos candidatos y que esta semana serán entrevistados por videollamada. La dirigencia busca un técnico con experiencia internacional y capacidad de potenciar a los jóvenes del club.

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Colo Colo?

En Al Aire Libre podrás seguir toda la actualidad y las novedades de Colo Colo.

Temas #Deportes #Fútbol #Colo Colo

Sebastián Díaz Iturrieta

Es un periodista oriundo de San Felipe. Iniciado en el mundo universitario en Pedagogía en Castellano, para luego intentar moverse en el Periodismo. Desde eso, han pasado más de 15 años. Su recorrido laboral incluye a; Radio Cooperativa, CDF, TNT Sports y Canal 13, además de prestación de servicios para Chilevisión y CNN Chile.
