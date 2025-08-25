Acelera Colo Colo: Aníbal Mosa revela cuándo se conocerá al nuevo técnico
El presidente de Blanco y Negro aseguró que esperan anunciar al próximo entrenador de Colo Colo en las próximas horas, con contrato hasta diciembre de 2026.
Colo Colo vive días claves en la búsqueda de su nuevo entrenador. Tras la reunión de Blanco y Negro, Aníbal Mosa entregó detalles sobre el proceso y anticipó que durante esta semana podría definirse al reemplazante en la banca alba. El objetivo de la concesionaria es cerrar un acuerdo lo antes posible y dar estabilidad al proyecto deportivo hasta el final de 2026.
❓ ¿Cuándo anunciará Colo Colo a su nuevo técnico?
En declaraciones a la prensa, Mosa confirmó que esperan tener técnico definido este miércoles. "Esperemos tener DT el miércoles. Mañana tendremos reuniones y entrevistas por Zoom", señaló tras la reunión de BYN.
Esto refleja que la concesionaria ya trabaja en la recta final del proceso de selección.
⚽ ¿Cuál es la propuesta de contrato para el nuevo DT?
El dirigente aclaró que la propuesta de Blanco y Negro es un vínculo hasta diciembre de 2026. La idea es dar un proyecto estable, pensando en consolidar al plantel para el próximo torneo local y la Copa Libertadores.
🔥 ¿Qué candidatos maneja Colo Colo para la banca?
Si bien Mosa no reveló nombres, se sabe que la lista de entrenadores se redujo a pocos candidatos y que esta semana serán entrevistados por videollamada. La dirigencia busca un técnico con experiencia internacional y capacidad de potenciar a los jóvenes del club.
📲 ¿Dónde seguir las novedades de Colo Colo?
En Al Aire Libre podrás seguir toda la actualidad y las novedades de Colo Colo.