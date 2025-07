Almirón cargó contra el arbitraje y la cancha tras la derrota de Colo Colo ante U. Católica

El entrenador Jorge Almirón no dejó mucha autocrítica en sus declaraciones tras la derrota de Colo Colo por 2-0 ante U. Católica en el clásico 187 en el estadio Santa Laura, cuestionando al árbitro Mathías Riquelme y el mal estado de la cancha.

🗣️ ¿Qué dijo Jorge Almirón del árbitro en la caída de Colo Colo ante U. Católica?

"Se hizo un partido muy accidentado y cuando perdían o teníamos la ventaja, cortaban la jugada. El árbitro muy mal. No sacó ninguna tarjeta amarilla tampoco. Es normal que cuando uno saca la ventaja y genera una gambeta y se saca el hombre encima y te agarran, esa amarilla cae en todo el mundo. No sé por qué no sacó tarjeta amarilla porque si no, el partido tenía que haber cambiado. No entendí ese criterio", señaló.

"No es excusa, pero sí se iba incidiendo en el partido. Un partido muy parejo cuando el mismo jugador o los volantes en la mitad de la cancha pierden y cortan la jugada y cortan y cortan. Eran agarrones muy evidentes. Jorge, conociendo la historia de Colo Colo, su experiencia en el fútbol", añadió.

"El criterio del árbitro hizo que el partido se jugara de otra manera y bueno, creo que a mí esa parte es la que no me gusta, que no te respete. Entonces, bueno, a jugar. Ellos hicieron lo que hicieron y no hubo tarjeta amarilla y se hizo un partido muy cerrado y para mí todo es jugar bien y en eso también fallamos", sentenció.

🗣️ ¿Qué dijo Jorge Almirón de la cancha del Santa Laura tras la derrota de Colo Colo?

"Fue muy parejo el partido. Ellos tampoco hicieron mucho. No sé cuántas situaciones se dieron de gol. Fue muy parejo el partido. No pasaba nada en el partido. Estaba muy cerrado. Y, bueno, no se juega un gran partido, pero son clásicos. A veces se da muy cerrado. Estuvo muy impreciso. Muchos pases errados. La cancha no estaba para jugar. Y, bueno, ellos tuvieron una sola jugada y hicieron el gol. La anterior había sido anulada. No hubo esa diferencia de dos goles en el partido. Pero, bueno, te ganan y es duro porque es un clásico".

"Picaba mal (la pelota). Bueno, tiramos muchos pases y picaba mal. No controlamos bien. Los dos equipos intentaron jugar, pero la cancha estaba en muy mal estado. Entonces hay un momento que es un clásico y se tiene que vivir la pelota y jugar otro tipo de partidos", cerró.

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Colo Colo vuelve a jugar el próximo sábado 12 de julio a las 15:00 horas ante U de Chile en el Superclásico del fútbol chileno en el estadio Nacional.