¿Cuántos partidos dirigirá Héctor "Tito" Tapia como interino en Colo Colo?

La derrota 4-1 de Colo Colo frente a Universidad Católica terminó por sellar la era de Jorge Almirón en Macul. El argentino dejará su cargo, y mientras la dirigencia busca a un nuevo entrenador, será Héctor "Tito" Tapia quien se haga cargo del primer equipo de manera interina.

El exdelantero albo, actualmente jefe del Fútbol Joven, recibió la venia de Blanco y Negro para asumir en los próximos encuentros, aunque con una fecha clara de finalización de su mandato.

⚽ ¿Cuántos partidos dirigirá Héctor Tapia en Colo Colo?

Según confirmó el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, Tapia estará al mando hasta el Superclásico frente a Universidad de Chile, programado para el domingo 31 de agosto en el Estadio Monumental.

Después de ese compromiso, la dirigencia analizará con calma al técnico definitivo que tomará las riendas del plantel hasta fin de temporada. El calendario además abre una ventana con la Supercopa del 14 de septiembre, antes de un receso que se extenderá hasta el 19 de octubre.

📅 ¿Cuáles son los próximos partidos del Cacique?

Colo Colo deberá afrontar estos compromisos bajo la conducción de Tapia:

Fecha 21: Palestino vs Colo Colo – Viernes 22 de agosto, 18:00 horas, La Cisterna.

Fecha 22: Colo Colo vs Universidad de Chile – Domingo 31 de agosto, 15:30 horas, Monumental.

Con esos duelos se cerrará el interinato del exjugador del Cacique, a la espera de la decisión final sobre el nuevo DT albo.

