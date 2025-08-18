Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Colo Colo

¿Cuántos partidos dirigirá Héctor "Tito" Tapia como interino en Colo Colo?

El exdelantero albo asumirá en la banca de manera transitoria tras la salida de Jorge Almirón, y desde Blanco y Negro ya definieron el plazo de su interinato.

Foto: Photosport ¿Cuántos partidos dirigirá Héctor "Tito" Tapia como interino en Colo Colo?
Magdalena López Castro
Llévatelo:

La derrota 4-1 de Colo Colo frente a Universidad Católica terminó por sellar la era de Jorge Almirón en Macul. El argentino dejará su cargo, y mientras la dirigencia busca a un nuevo entrenador, será Héctor "Tito" Tapia quien se haga cargo del primer equipo de manera interina.

El exdelantero albo, actualmente jefe del Fútbol Joven, recibió la venia de Blanco y Negro para asumir en los próximos encuentros, aunque con una fecha clara de finalización de su mandato.

⚽ ¿Cuántos partidos dirigirá Héctor Tapia en Colo Colo?

Según confirmó el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, Tapia estará al mando hasta el Superclásico frente a Universidad de Chile, programado para el domingo 31 de agosto en el Estadio Monumental.

Después de ese compromiso, la dirigencia analizará con calma al técnico definitivo que tomará las riendas del plantel hasta fin de temporada. El calendario además abre una ventana con la Supercopa del 14 de septiembre, antes de un receso que se extenderá hasta el 19 de octubre.

Imagen foto_00000002

📅 ¿Cuáles son los próximos partidos del Cacique?

Colo Colo deberá afrontar estos compromisos bajo la conducción de Tapia:

  • Fecha 21: Palestino vs Colo Colo – Viernes 22 de agosto, 18:00 horas, La Cisterna.

  • Fecha 22: Colo Colo vs Universidad de Chile – Domingo 31 de agosto, 15:30 horas, Monumental.

Con esos duelos se cerrará el interinato del exjugador del Cacique, a la espera de la decisión final sobre el nuevo DT albo.

Temas #Deportes #Fútbol #Colo Colo

Magdalena López Castro

Comenzó su carrera en Radio Valparaíso para después estar por 5 años en Radio Cooperativa. Ha trabajado en Canal 13, TVN, La Red, LUN, Futbol Sites, Radio Usach, CSD Colo Colo y Zapping Sports. Fanática del fútbol y la música.
