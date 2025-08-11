El informe que podría BORRAR a Vidal de los clásicos con la UC y la U de Chile

El futuro inmediato de Arturo Vidal pende del Tribunal de Disciplina. El informe de Felipe González podría dejar al “King” fuera de los clásicos más calientes del año y abrir un nuevo capítulo de polémica en el fútbol chileno.

⚽ ¿Qué dijo Arturo Vidal al árbitro Felipe González y por qué lo pueden sancionar?

Colo Colo dejó escapar un triunfo clave ante Everton en Sausalito tras un penal en los descuentos que encendió la polémica. Apenas terminó el encuentro, Arturo Vidal se fue directo hacia Felipe González y sus asistentes con una frase que quedó registrada por las cámaras:

"Nos han cagado todo el año y siguen cagándonos".

El capitán albo encaró a los jueces en el túnel rumbo a camarines, en medio de un clima caliente. Si González incluye el episodio en su informe oficial, el “King” quedaría expuesto a un castigo que podría alejarlo de los clásicos ante Universidad Católica y la U de Chile.

📜 ¿Qué dice el reglamento y qué sanción podría recibir Vidal?

Según el reglamento de la ANFP, las expresiones ofensivas o injuriosas contra árbitros pueden ser castigadas con suspensiones de dos o más fechas. En casos graves, el castigo puede superar los tres encuentros.

El periodista Juan Cristóbal Guarello advirtió que, si el informe de Felipe González detalla las palabras y el contexto del reclamo, Vidal sería citado al Tribunal de Disciplina. En ese escenario, podría perderse los dos partidos más calientes del año para el Cacique.

🗓 ¿Qué partidos podría perderse Arturo Vidal?

En caso de confirmarse una sanción, el mediocampista se perdería:

Colo Colo vs Universidad Católica – 📅 Sábado 16 de agosto, Estadio Monumental.

– 📅 Sábado 16 de agosto, Estadio Monumental. Colo Colo vs Universidad de Chile – 📅 Domingo 31 de agosto, Estadio Monumental.

Dos choques que no solo marcan el orgullo y la historia, sino que son claves para un Colo Colo que marcha séptimo en el Campeonato Nacional 2025 y busca meterse en zona de Copa Libertadores.

❓ ¿Cuándo se conocerá el informe de Felipe González?

Por protocolo, los informes arbitrales se entregan a la ANFP dentro de las 48 horas posteriores al partido.

❓ ¿Qué sanciones podría recibir Arturo Vidal?

El Tribunal de Disciplina puede aplicar desde dos fechas hasta más de tres, dependiendo de lo que se consigne en el informe.

❓ ¿Podría apelar Colo Colo a una eventual sanción?

Sí, el club puede presentar pruebas y solicitar la rebaja del castigo, pero dependerá del dictamen inicial del Tribunal.

❓ ¿Qué impacto tendría perder a Vidal en estos clásicos?

Además del golpe futbolístico, sería una pérdida de liderazgo y carácter en un momento clave de la temporada para el Cacique.

✅ El informe de Felipe González podría cambiar por completo el segundo semestre de Colo Colo. Si Vidal queda fuera de los clásicos, ¿será justicia deportiva o un castigo desmedido?