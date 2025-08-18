Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Colo Colo

El nombre sorpresa que se perfila para tomar la banca de Colo Colo

Colo Colo busca nuevo técnico tras la salida de Almirón, y un nombre sorpresa aparece como favorito.

Foto: Photosport El nombre sorpresa que se perfila para tomar la banca de Colo Colo
Magdalena López Castro
Llévatelo:

Colo Colo vive horas clave tras la dura goleada sufrida ante Universidad Católica, resultado que dejó al técnico Jorge Almirón prácticamente fuera del cargo. El argentino reconoció negociaciones para adelantar su salida y todo apunta a que la decisión se tomará este martes, en medio de una temporada marcada por la irregularidad y la tensión en el estadio Monumental.

Mientras ya se supo que Héctor "Tito" Tapia será el técnico interino, surgió fuerte el nombre de Marco Antonio Figueroa como opción número uno en la banca de los albos. ¿Quién lo reveló? El periodista Herman Chanampa, en Radio Bío Bío, detalló que el Fantasma ya conversó con la dirigencia y fue el elegido para el recambio semanas atrás, aunque la salida de Almirón se frenó y las conversaciones quedaron en pausa.

Imagen foto_00000002

👀 ¿Quién es el favorito para tomar la banca de Colo Colo?

El principal candidato hoy es Marco Antonio Figueroa. Según información entregada por Chanampa, el ex DT de Universidad de Chile y con experiencia internacional estuvo "asegurado" para asumir tras Almirón, pero la operación se congeló ante el retraso en la salida del argentino.

Su perfil y paso por clubes grandes lo posicionan por delante de otras alternativas como Héctor Tapia, Álvaro Ormeño, nombres que hoy no convencen a la interna.

🤔 ¿Cuándo se define el futuro de Almirón en Colo Colo?

Todo indica que este martes habrá un anuncio oficial respecto al futuro de Jorge Almirón. Si la salida del DT argentino se concreta, Marco Antonio Figueroa sería el principal nombre para asumir el desafío de revertir la crisis, en momentos clave de la temporada.

Temas #Deportes #Fútbol #Fútbol #Colo Colo #Jorge Almirón

Magdalena López Castro

Comenzó su carrera en Radio Valparaíso para después estar por 5 años en Radio Cooperativa. Ha trabajado en Canal 13, TVN, La Red, LUN, Futbol Sites, Radio Usach, CSD Colo Colo y Zapping Sports. Fanática del fútbol y la música.
