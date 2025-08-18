El nombre sorpresa que se perfila para tomar la banca de Colo Colo

Colo Colo vive horas clave tras la dura goleada sufrida ante Universidad Católica, resultado que dejó al técnico Jorge Almirón prácticamente fuera del cargo. El argentino reconoció negociaciones para adelantar su salida y todo apunta a que la decisión se tomará este martes, en medio de una temporada marcada por la irregularidad y la tensión en el estadio Monumental.

Mientras ya se supo que Héctor "Tito" Tapia será el técnico interino, surgió fuerte el nombre de Marco Antonio Figueroa como opción número uno en la banca de los albos. ¿Quién lo reveló? El periodista Herman Chanampa, en Radio Bío Bío, detalló que el Fantasma ya conversó con la dirigencia y fue el elegido para el recambio semanas atrás, aunque la salida de Almirón se frenó y las conversaciones quedaron en pausa.

👀 ¿Quién es el favorito para tomar la banca de Colo Colo?

El principal candidato hoy es Marco Antonio Figueroa. Según información entregada por Chanampa, el ex DT de Universidad de Chile y con experiencia internacional estuvo "asegurado" para asumir tras Almirón, pero la operación se congeló ante el retraso en la salida del argentino.

Su perfil y paso por clubes grandes lo posicionan por delante de otras alternativas como Héctor Tapia, Álvaro Ormeño, nombres que hoy no convencen a la interna.

🤔 ¿Cuándo se define el futuro de Almirón en Colo Colo?

Todo indica que este martes habrá un anuncio oficial respecto al futuro de Jorge Almirón. Si la salida del DT argentino se concreta, Marco Antonio Figueroa sería el principal nombre para asumir el desafío de revertir la crisis, en momentos clave de la temporada.

📲 ¿Dónde leer más sobre el futuro DT de Colo Colo?

En Al Aire Libre podrás encontrar las últimas novedades sobre el nuevo director técnico de Colo Colo, el DT interino o cualquier información relacionada con el Cacique.