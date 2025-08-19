¿Hasta cuándo tiene plazo Colo Colo para dejar partir a Alan Saldivia?

Aunque el mercado de fichajes en Chile cerró hace aproximadamente 10 días los clubes aún pueden ver salidas de sus jugadores, siendo este el caso de Colo Colo por un posible traspaso del uruguayo Alan Saldivia hacia el exterior.

En concreto, es desde Estados Unidos que llegó una oferta a Macul por Saldivia. El Houston Dynamo de la MLS hizo llegar una oferta de un préstamo con cargo de 450 mil dólares y una opción de compra obligatoria de 1.7 millones de la moneda norteamericana.

Frente a este escenario, en Blanco y Negro discutirán la posible movida del uruguayo en la reunión de directorio de este martes, jornada en la que deberán tomar una decisión definitiva debido a los plazos que existen para concretar la operación.

⌛️ Colo Colo contra el reloj para definir la salida de Alan Saldivia a la MLS

Este martes la reunión de directorio de Blanco y Negro se llevará a cabo desde las 15:00 horas de Chile, instancia en la que deberán resolver este ofrecimiento por Saldivia desde el Houston Dynamo.

Eso sí, la respuesta desde Macul deberá ser definitiva si es que pretenden que la movida se lleve a cabo con éxito, esto porque el mercado de fichajes en Estados Unidos cierra este jueves 21 de agosto.

😯 ¿Habrá una contraoferta de Colo Colo por Saldivia?

Si bien en Colo Colo no han resuelto el futuro de Saldivia, sí puede que en la reunión de este martes decidan también enviar una contraoferta al elenco estadounidense que se acomode más a las pretensiones de los albos por el uruguayo.

💸 ¿Cuál es el valor de mercado de Alan Saldivia?

De acuerdo al portal especializado Transfermarkt, el valor de mercado de Alan Saldivia es de 1.8 millones de euros, cifra un tanto mayor a la opción de compra ofrecida por Houston Dynamo.

▪️ ¿Puede fichar algún jugador Colo Colo si parte Saldivia?

No, en Chile el mercado de fichajes ya cerró, por lo que Colo Colo no tiene chance de buscar un reemplazo de Saldivia en caso de que parta a la MLS.

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Colo Colo?

👉🏽 En Al Aire Libre podrás seguir toda la actualidad y las novedades de Colo Colo.