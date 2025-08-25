Horas decisivas en el Monumental: la reunión clave que definirá al nuevo DT de Colo Colo

Colo Colo vive días claves. Mientras Hugo González y Luis Pérez asumieron de manera interina tras la salida de Jorge Almirón, la dirigencia de Blanco y Negro trabaja incansablemente en busca de el reemplazante del técnico argentino en la banca.

Aníbal Mosa, presidente de la concesionaria, avisó que la dupla técnica se mantendría en el cargo por dos partidos (ante Palestino y en el Superclásico frente a Universidad de Chile), por lo que esperan cerrar a su nuevo DT lo antes posible.

👀 Comisión Fútbol se reúne para definir al nuevo DT de Colo Colo

Por esta razón, según reveló Radio ADN, la Comisión Fútbol de Colo Colo se reunirá este lunes en la tarde para comenzar a definir al nuevo entrenador del equipo.

El citado medio reveló que en la instancia, el director deportivo del Cacique, Daniel Morón, expondrá y presentará al directorio las opciones que puedan asumir en la banca.

Posteriormente, el miércoles se realizará una junta de directorio de Blanco y Negro, donde se podría definir al nuevo director técnico de los albos.

🧐 Los candidatos a la banca de Colo Colo

Entre los nombres que han surgido como posibles sustitutos de Jorge Almirón en la banca de Colo Colo se encuentran Pablo Guede, Pablo ‘Vitamina’ Sánchez, Luis Zubeldía y Gustavo Quinteros.

Por su parte, Juan Pablo Vojvoda, candidato del bloque encabezado por Aníbal Mosa, quedó descartado luego de asumir como nuevo DT de de Santos.

📅 ¿Cuándo juegan Colo Colo vs U de Chile?

El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile se jugará el próximo domingo 31 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Monumental.

Fecha: Domingo 31 de agosto

Hora: 15:00 horas

Estadio: Monumental

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Colo Colo?

En Al Aire Libre podrás seguir toda la actualidad y las novedades de Colo Colo.