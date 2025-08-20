¡Humo blanco! Hay fecha confirmada para la Supercopa entre Colo Colo y U de Chile

La ANFP sorprendió al dar a conocer la fecha, hora y estadio de la Supercopa 2025 entre Colo Colo y U de Chile, historiado partido que debía jugarse en enero pasado y que se corrió, principalmente, por la negativa de mcuhas ciudades de recibir el duelo, a raiz de la seguridad.

⚽ ¿Cuándo se jugará la Supercopa 2025?

La ANFP confirmó oficialmente que la final de la Supercopa 2025 entre Colo-Colo y Universidad de Chile se disputará el domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura – Universidad SEK, tal como se había propuesto inicialmente a las autoridades metropolitanas.

📋 El comunicado de la ANFP por la Supercopa 2025

"La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) informa que la final de la Supercopa 2025 entre Colo-Colo y Universidad de Chile se disputará el domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura – Universidad SEK, tal como se estableció en la propuesta presentada a la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana.

Cabe destacar que la propuesta de la ANFP considera cada uno de los requerimientos y observaciones levantados por las autoridades tanto políticas como policiales, los que serán evaluados en una visita técnica que se realizará al Estadio Santa Laura – Universidad SEK en los próximos días.

La ANFP agradece la disposición de Unión Española, Club que manifestó su total voluntad de facilitar su estadio para la disputa de este trascendental partido del fútbol profesional chileno".

📱 ¿Dónde leer más sobre la Supercopa 2025?

Sigue todas las noticias sobre la Supercopa 2025 y el fútbol chileno en Al Aire Libre.