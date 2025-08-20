Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Colo Colo

¡Humo blanco! Hay fecha confirmada para la Supercopa entre Colo Colo y U de Chile

La ANFP dio a conocer la fecha y el estadio de la Supercopa.

Foto: Photosport ¡Humo blanco! Hay fecha confirmada para la Supercopa entre Colo Colo y U de Chile
Luís Felipe Labrín
Llévatelo:

La ANFP sorprendió al dar a conocer la fecha, hora y estadio de la Supercopa 2025 entre Colo Colo y U de Chile, historiado partido que debía jugarse en enero pasado y que se corrió, principalmente, por la negativa de mcuhas ciudades de recibir el duelo, a raiz de la seguridad.

⚽ ¿Cuándo se jugará la Supercopa 2025?

La ANFP confirmó oficialmente que la final de la Supercopa 2025 entre Colo-Colo y Universidad de Chile se disputará el domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura – Universidad SEK, tal como se había propuesto inicialmente a las autoridades metropolitanas.

📋 El comunicado de la ANFP por la Supercopa 2025

"La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) informa que la final de la Supercopa 2025 entre Colo-Colo y Universidad de Chile se disputará el domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura – Universidad SEK, tal como se estableció en la propuesta presentada a la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana.

Cabe destacar que la propuesta de la ANFP considera cada uno de los requerimientos y observaciones levantados por las autoridades tanto políticas como policiales, los que serán evaluados en una visita técnica que se realizará al Estadio Santa Laura – Universidad SEK en los próximos días.

La ANFP agradece la disposición de Unión Española, Club que manifestó su total voluntad de facilitar su estadio para la disputa de este trascendental partido del fútbol profesional chileno".

📱 ¿Dónde leer más sobre la Supercopa 2025?

Sigue todas las noticias sobre la Supercopa 2025 y el fútbol chileno en Al Aire Libre.

Temas #Deportes #Fútbol #Fútbol #Colo Colo #Universidad de Chile

Luís Felipe Labrín

Nacido en Santiago de Chile, se dedicó al periodismo desde joven. Trabajó en Radio Santo Tomás y en 2018 ingresó a Radio Cooperativa, estableciéndose en AlAireLibre.cl como redactor y editor de fin de semana. Padre de una hija, disfruta del fútbol y el tenis. Sus lugares favoritos son el estadio y junto a su familia.
Más de Colo Colo