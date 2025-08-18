Jorge Almirón dice adiós a Colo Colo: así será su despedida en el Monumental

El fin del ciclo de Jorge Almirón en Colo Colo ya está escrito. Aunque la oficialización se retrasó por diferencias internas en Blanco y Negro, Aníbal Mosa adelantó que existe un preacuerdo con el DT y que su salida se votará este martes 19 de agosto en la reunión fijada para las 15:00 horas.

"Dado que el señor Alfredo Stöhwing y sus directores no dieron la unanimidad, tendremos que esperar hasta mañana (martes 19) a las 15:00 horas", explicó el presidente de la concesionaria, dejando en claro que la salida es cuestión de horas.

De todas formas, Mosa confirmó que el técnico argentino se despedirá personalmente de los jugadores en el Estadio Monumental antes del entrenamiento de la tarde. "El plantel está citado para hoy y Jorge Almirón pasará a saludar a los jugadores", agregó.

🤔 ¿Quién será el interino tras la salida de Jorge Almirón?

El nombre que toma más fuerza es Héctor Tapia, jefe de las series menores de Colo Colo. El propio Mosa adelantó que la idea es darle la banca mientras se resuelve al reemplazante definitivo:

"La idea es que haya un interinato hasta el partido contra U. de Chile, y en ese inter tanto, podamos discutir y ver cuál será el entrenador para terminar el campeonato", comentó el directivo.

📅 ¿Cuándo se define el futuro de la banca alba?

La votación en el directorio de Blanco y Negro se llevará a cabo este martes 19. Allí se ratificará la salida de Almirón y se resolverá el interinato que, por ahora, apunta a Tapia.

📌 ¿Dónde leer más sobre Colo Colo?

