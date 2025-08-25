Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Colo Colo

La millonaria suma que Almirón resignó por no demandar a Colo Colo por Ley Karin

Pese a tener todo a favor, Jorge Almirón desistió de demandar a Colo Colo por Ley Karin

Foto: Photosport La millonaria suma que Almirón resignó por no demandar a Colo Colo por Ley Karin
Oscar Buch Guzmán
Llévatelo:

Jorge Almirón dejó de ser el entrenador de Colo Colo hace una semana, pero su figura aún pesa en el estadio Monumental. Este lunes, Pablo del Río, representante de Jorge Almirón, destapó algunos detalles más sensibles de la salida del técnico argentino. 

El agente reveló que varios abogados laborales aconsejaron al DT acogerse a la Ley Karin tras el trato recibido por parte de la dirigencia, pero Almirón decidió no hacerlo.

⚖️ ¿Por qué no demandó por Ley Karin a Colo Colo?

Según su representante, Almirón "por respeto al club y a sus hinchas decidió no hacerlo", a pesar de contar con argumentos legales sólidos. El gesto habría evitado una batalla judicial que podría haber dañado más la imagen institucional de Colo Colo en plena crisis deportiva y administrativa.

"Tenía pruebas suficientes y todos los argumentos necesarios para exigir cobrar la totalidad de su contrato más una indemnización", explicó Del Río al diario La Tercera.

💰 ¿Cuánto dinero perdió Almirón por no acogerse a la Ley Karin?

El técnico argentino tenía contrato hasta diciembre de 2026 con una cláusula de US$ 2.6 millones, pero finalmente acordó un finiquito de solo US$ 750 mil. "Resignó más de dos millones de dólares" por no activar las protecciones legales contra acoso laboral que contempla la Ley Karin.

😔 Revelan cuál fue el momento de quiebre en el camarín de Colo Colo

Entre otras cosas, Pablo Del Río fue categórico al identificar el momento exacto del quiebre del camarín de Colo Colo.

"La tragedia del 10 de abril cambió todo. A partir de ahí, algo se rompió y el equipo lo sintió". Haciendo referencia a la muerte de dos jóvenes hinchas en los alrededores del Monumental durante el partido ante Fortaleza por Copa Libertadores.

Temas #Deportes #Fútbol #Colo Colo

Oscar Buch Guzmán

Periodista, diplomado en Periodismo Deportivo y Comunicación Digital. Comenzó en Radio Cooperativa y Cooperativa.cl en 2009. Llegó a ser editor de Al Aire Libre y Canal 13. Fundó la radio online de Codelco en 2021. Volvió a Al Aire Libre en 2024. Hincha de Universidad de Chile y Corinthians. “Ganar o perder, pero siempre con democracia.”
Más de Colo Colo