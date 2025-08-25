La millonaria suma que Almirón resignó por no demandar a Colo Colo por Ley Karin

Jorge Almirón dejó de ser el entrenador de Colo Colo hace una semana, pero su figura aún pesa en el estadio Monumental. Este lunes, Pablo del Río, representante de Jorge Almirón, destapó algunos detalles más sensibles de la salida del técnico argentino.

El agente reveló que varios abogados laborales aconsejaron al DT acogerse a la Ley Karin tras el trato recibido por parte de la dirigencia, pero Almirón decidió no hacerlo.

⚖️ ¿Por qué no demandó por Ley Karin a Colo Colo?

Según su representante, Almirón "por respeto al club y a sus hinchas decidió no hacerlo", a pesar de contar con argumentos legales sólidos. El gesto habría evitado una batalla judicial que podría haber dañado más la imagen institucional de Colo Colo en plena crisis deportiva y administrativa.

"Tenía pruebas suficientes y todos los argumentos necesarios para exigir cobrar la totalidad de su contrato más una indemnización", explicó Del Río al diario La Tercera.

💰 ¿Cuánto dinero perdió Almirón por no acogerse a la Ley Karin?

El técnico argentino tenía contrato hasta diciembre de 2026 con una cláusula de US$ 2.6 millones, pero finalmente acordó un finiquito de solo US$ 750 mil. "Resignó más de dos millones de dólares" por no activar las protecciones legales contra acoso laboral que contempla la Ley Karin.

😔 Revelan cuál fue el momento de quiebre en el camarín de Colo Colo

Entre otras cosas, Pablo Del Río fue categórico al identificar el momento exacto del quiebre del camarín de Colo Colo.

"La tragedia del 10 de abril cambió todo. A partir de ahí, algo se rompió y el equipo lo sintió". Haciendo referencia a la muerte de dos jóvenes hinchas en los alrededores del Monumental durante el partido ante Fortaleza por Copa Libertadores.