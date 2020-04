Matutino aseguró que Paredes rechazó rebaja de salarios en nombre del plantel de Colo Colo

El "Tanque" habría dicho que "no era culpa de ellos que la empresa fuera mal administrada".

Este viernes el diario La Cuarta aseguró que el capitán de Colo Colo, Esteban Paredes, rechazó el recorte de salarios que propuso Blanco y Negro para enfrentar la crisis económica que atraviesa el país por la pandemia del coronavirus.

El matutino afirmó que el "Tanque" habló en nombre del plantel con el timonel de la concesionaria, Aníbal Mosa, a quien le habría dicho que "no aceptarán una rebaja de sueldos y que no era culpa de ellos que la empresa fuera mal administrada".

El mismo medio afirmó que las palabras del delantero no cayeron bien en el empresario y que debido a esto decidió idear un plan mediático "para reforzar una sola idea: la rebaja de sueldos servirá para evitar despidos de funcionarios".

Mosa habló el jueves con los medios mediante un video en el que señaló entre otras cosas que "la realidad del club, si no tomamos medidas, se va a tornar muy crítica".

"Hoy la situación es estable y estamos previniendo lo que suceda de acá a 90 días. Pero si no hacemos nada será crítica, y no sólo en esta institución, sino que en la mayoría de los equipos del mundo, es cosa de darle una vuelta. Todos han llegado a acuerdos y han entendido que la situación no puede seguir de esta manera", apuntó