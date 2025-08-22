Palestino vs Colo Colo en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por la Fecha 21 del Campeonato Nacional 2025
Palestino y Colo Colo abren la Fecha 21 del Campeonato Nacional 2025.
Palestino recibe a Colo Colo este viernes 22 de agosto a las 15:00 horas en el estadio Municipal de La Cisterna, dándole el puntapié inicial a la fecha 21 del Campeonato Nacional 2025. El compromiso será transmitido por TNT Sports y HBO Max.
Los árabes buscan mantenerse en la zona alta de la tabla, mientras que el Cacique llega con urgencia de sumar tras la goleada recibida ante Universidad Católica y el debut de su dupla técnica interina.
Hugo González y Luis Pérez debutarán como cuerpo técnico interino tras la salida de Jorge Almirón, enfrentando un duelo clave en la lucha por clasificar a torneos internacionales.
🕘 Palestino vs Colo Colo en vivo, por la Fecha 21: minuto a minuto
📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Palestino vs Colo Colo?
Palestino y Colo Colo jugarán este viernes 22 de agosto a partir de las 15:00 horas en el estadio Municipal de La Cisterna.
📺 ¿Dónde ver en vivo Palestino vs Colo Colo?
-
📺 TV: TNT Sports Premium
-
💻 Streaming: TNT Sports en Max
-
🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en el Minuto a Minuto de Al Aire Libre.
🟨 Árbitros del partido entre Palestino vs Colo Colo
-
Árbitro: Héctor Jona
-
1er asistente: Gabriel Ureta
-
2do asistente: Felipe Jara
-
Cuarto árbitro: Rodrigo Farías
-
VAR: Juan Sepúlveda
-
AVAR: Eric Pizarro
📝 El XI de Palestino vs Colo Colo por la Fecha 21 del Campeonato Nacional 2025
- El once probable: Sebastián Pérez; Ian Garguez, Fernando Meza, Cristian Suárez, Dylan Zúñiga; Pablo Parra, Julián Fernández, Bryan Carrasco, Joe Abrigo, Facundo Castro; y Ronnie Fernández. DT: Lucas Bovaglio
📝 El XI de Colo Colo vs Palestino por la Fecha 21 del Campeonato Nacional 2025
- El once probable: Fernando De Paul; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Emiliano Amor, Erick Wiemberg; Esteban Pavez, Vicente Pizarro, Claudio Aquino; Francisco Marchant, Javier Correa y Lucas Cepeda. DT: Hugo González y Luis Pérez (interinos)