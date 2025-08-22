Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Colo Colo

Palestino vs Colo Colo en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por la Fecha 21 del Campeonato Nacional 2025

Palestino y Colo Colo abren la Fecha 21 del Campeonato Nacional 2025.

Luís Felipe Labrín
Llévatelo:

Palestino recibe a Colo Colo este viernes 22 de agosto a las 15:00 horas en el estadio Municipal de La Cisterna, dándole el puntapié inicial a la fecha 21 del Campeonato Nacional 2025. El compromiso será transmitido por TNT Sports y HBO Max.

Los árabes buscan mantenerse en la zona alta de la tabla, mientras que el Cacique llega con urgencia de sumar tras la goleada recibida ante Universidad Católica y el debut de su dupla técnica interina.

Hugo González y Luis Pérez debutarán como cuerpo técnico interino tras la salida de Jorge Almirón, enfrentando un duelo clave en la lucha por clasificar a torneos internacionales.

🕘 Palestino vs Colo Colo en vivo, por la Fecha 21: minuto a minuto

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Palestino vs Colo Colo?

Palestino y Colo Colo jugarán este viernes 22 de agosto a partir de las 15:00 horas en el estadio Municipal de La Cisterna.

📺 ¿Dónde ver en vivo Palestino vs Colo Colo?

  • 📺 TV: TNT Sports Premium

  • 💻 Streaming: TNT Sports en Max

  • 🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en el Minuto a Minuto de Al Aire Libre.

🟨 Árbitros del partido entre Palestino vs Colo Colo

  • Árbitro: Héctor Jona

  • 1er asistente: Gabriel Ureta

  • 2do asistente: Felipe Jara

  • Cuarto árbitro: Rodrigo Farías

  • VAR: Juan Sepúlveda

  • AVAR: Eric Pizarro

📝 El XI de Palestino vs Colo Colo por la Fecha 21 del Campeonato Nacional 2025

  • El once probable: Sebastián Pérez; Ian Garguez, Fernando Meza, Cristian Suárez, Dylan Zúñiga; Pablo Parra, Julián Fernández, Bryan Carrasco, Joe Abrigo, Facundo Castro; y Ronnie Fernández. DT: Lucas Bovaglio

📝 El XI de Colo Colo vs Palestino por la Fecha 21 del Campeonato Nacional 2025

  • El once probable: Fernando De Paul; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Emiliano Amor, Erick Wiemberg; Esteban Pavez, Vicente Pizarro, Claudio Aquino; Francisco Marchant, Javier Correa y Lucas Cepeda. DT: Hugo González y Luis Pérez (interinos)

Luís Felipe Labrín

Nacido en Santiago de Chile, se dedicó al periodismo desde joven. Trabajó en Radio Santo Tomás y en 2018 ingresó a Radio Cooperativa, estableciéndose en AlAireLibre.cl como redactor y editor de fin de semana. Padre de una hija, disfruta del fútbol y el tenis. Sus lugares favoritos son el estadio y junto a su familia.
