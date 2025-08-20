¿Se cae el traspaso de Alan Saldivia a Houston Dynamo?

Varias decisiones se comenzaron a tomar esta semana en Colo Colo, donde además de definirse la salida de Jorge Almirón y elegir a los encargados del interinato en la banca alba, también está el inminente traspaso de Alan Saldivia hacia el exterior.

En los últimos días llegó una oferta a Macul desde el Houston Dynamo de la MLS estadounidense por un préstamo con opción de compra por Saldivia, propuesta que sería discutida en el último directorio de Blanco y Negro.

Y aunque todo parecía ir bien encaminado para el adiós de Saldivia de Colo Colo y su marcha al fútbol norteamericano, un inesperado problema parece enfriar la negociación entre ambos clubes.

😯 El problemón que está frenando la salida de Saldivia de Colo Colo

Lo último que se supo respecto a esta negociación por Saldivia es que Colo Colo había enviado una contraoferta al conjunto estadounidense para aumentar el monto y porcentaje de la opción de compra obligatoria, por lo que todo iba marchando en buenos términos.

Sin embargo, este miércoles el periodista Christopher Brandt de ESPN indicó en su cuenta de X que "Un error administrativo tiene frenado el traspaso de Alan Saldivia. Houston Dynamo no inscribió al jugador en la lista de posibles fichajes de la MLS, algo que sí hizo Vancouver Whitecaps, equipo que hasta ahora no ha realizado una oferta a Colo Colo".

▪️ ¿Hasta cuándo hay plazo para resolver el traspaso de Saldivia a Houston Dynamo?

El mercado de fichajes en la MLS cierra este jueves 21 de agosto, por lo que en Houston Dynamo corren a contrarreloj para resolver esta situación que tiene estancada la llegada de Alan Saldivia al cuadro norteamericano.

💸 ¿Cuál es la oferta que presentó en primera instancia Houston Dynamo?

La oferta que hizo llegar Houston Dynamo a Colo Colo fue de un préstamo con cargo por 300 mil dólares más una opción de compra por 1.7 millones, algo que provocó que desde el Cacique hicieran una contraoferta al elenco de la MLS.

📊 Los números de Alan Saldivia en Colo Colo

Desde su arribo a Colo Colo en 2023, Alan Saldivia ha disputado un total de 94 partidos, en los cuales no ha logrado convertir goles, pero sí ha aportado 3 asistencias. Además, ha conquistado un Campeonato Nacional, una Copa Chile y una Supercopa del fútbol chileno.

94 partidos jugados

0 goles

3 asistencias

7.887 minutos jugados

