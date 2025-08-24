El gesto de Everton que conmovió al fútbol chileno tras la tragedia de U de Chile en Argentina

En los días posteriores a la tragedia de la Universidad de Chile en Avellaneda, siguen las muestras de solidaridad con el equipo azul. Esta vez, fue Everton de Viña del Mar quienes demostraron que el respeto trasciende rivalidades en momentos de fragilidad.

Y es que los ruleteros no dudaron en ponerse a disposición y empatizar con la U tras la barbarie ocurrida, y apoyaron de inmediato la solicitud del equipo azul para reprogramar el duelo que se jugaría este domingo en el Estadio Nacional.

"En un gesto de solidaridad con Universidad de Chile y compromiso con la unidad del fútbol chileno, hemos apoyado la solicitud de reprogramación del partido correspondiente a la 21ª fecha", expresó la institución oro y cielo en un comunicado que tocó fibras sensibles.

👏🏼 El gesto de Everton que sacó aplausos

Los viñamarinos no sólo accedieron a la reprogramación del encuentro, sino que reafirmaron su compromiso como "equipo de paz". Rodrigo Robles, gerente general del club, fue categórico: "Los lamentables actos de violencia sufridos por Universidad de Chile no nos pueden dejar indiferentes. En estos momentos, todos quienes formamos parte del fútbol chileno debemos unirnos para promover un deporte basado en el respeto y la paz".

La institución de la Ciudad Jardín confía en que la ANFP considerará "las necesidades deportivas y logísticas de ambos clubes" al definir la nueva fecha, minimizando el impacto en plantel e hinchada.

🤔 ¿Por qué Universidad de Chile pidió suspender el partido con Everton?

La U argumentó estar "profundamente golpeada" por los hechos de violencia sufridos en el Estadio Libertadores de América. Michael Clark, presidente de Azul Azul, explicó que la principal preocupación es "la vida, seguridad física y la integridad de toda nuestra gente".

Los azules no pudieron entrenar el jueves tras regresar del infierno argentino, donde presenciaron cómo sus hinchas fueron brutalmente agredidos por barras de Independiente que irrumpieron en el sector visitante.

📅 ¿Cuándo se jugará finalmente U de Chile vs Everton?

La ANFP aún no define la nueva fecha. Las alternativas más viables son el fin de semana del 6-7 de septiembre (fecha FIFA) o el 19 de octubre, dependiendo del futuro de la U en Copa Sudamericana.