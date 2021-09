Wanda Nara profundizó sobre separación con Maxi López: Lo dejé todo por él y no me merecía una traición

La modelo y empresaria argentina Wanda Nara recordó su separación con el futbolista Maxi López y lamentó un engaño del jugador, razón por la que ella terminó la relación y posteriormente inició una con Mauro Icardi.

Nara dijo en la revista italiana Confidenze que "yo era muy popular en mi país. A decir verdad, todavía lo soy. Pero cuando me casé con él lo dejé todo y lo seguí hasta Italia, donde lo contrataron como jugador. Precisamente porque accedí a salir de Argentina y entregué mi carrera para permitirle a Maxi seguir adelante".

Además, añadió que "hay muchas mujeres que logran fingir y seguir adelante. Pero no pude: el respeto por mí misma no me lo permitió. No merecía una traición, pero soy sagitario y no me defraudo".

Junto con esto, habló de la relación de López con sus hijos: "Los ve cuando puede venir a verlos a París y también estuvieron juntos en Italia. Cada uno es responsable de sus actos y yo de criar niños con paz interior, felicidad y amor".

La relación de Nara con Icardi se tornó muy mediática, luego de que el argentino subiera recurrentemente fotos con los hijos de López, lo que fue muy cuestionado en el ambiente del fútbol argentino.